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تقارير الأرصاد تدفع "مدني الشمالية" للتحذير: تقيدوا بما يصدر من تنبيهات

تشير إلى متغيرات جوية بالمنطقة بداية من اليوم قد يصحبها أمطار رعدية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود ‎الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر، وفقاً للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير إلى متغيرات جوية بداية من اليوم، قد تصحبها أمطار رعدية من المتوقع أن تتأثر بها منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها.

‏‎وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي إلى ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول للأودية أو محاولة عبور السيول ومراعاة البقاء في الأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مواقع الخطر، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني؛ للاطلاع على إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية.

مدني الشمالية أمطار حالة الطقس

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تقارير الأرصاد تدفع "مدني الشمالية" للتحذير: تقيدوا بما يصدر من تنبيهات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود ‎الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر، وفقاً للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير إلى متغيرات جوية بداية من اليوم، قد تصحبها أمطار رعدية من المتوقع أن تتأثر بها منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها.

‏‎وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي إلى ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول للأودية أو محاولة عبور السيول ومراعاة البقاء في الأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مواقع الخطر، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني؛ للاطلاع على إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
10:53 AM

تقارير الأرصاد تدفع "مدني الشمالية" للتحذير: تقيدوا بما يصدر من تنبيهات

تشير إلى متغيرات جوية بالمنطقة بداية من اليوم قد يصحبها أمطار رعدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود ‎الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر، وفقاً للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير إلى متغيرات جوية بداية من اليوم، قد تصحبها أمطار رعدية من المتوقع أن تتأثر بها منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها.

‏‎وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي إلى ضرورة التقيد بما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الدفاع المدني، وعدم المخاطرة في النزول للأودية أو محاولة عبور السيول ومراعاة البقاء في الأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مواقع الخطر، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني؛ للاطلاع على إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية.

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