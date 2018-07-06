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بلجيكا تُقصي البرازيل.. وتوجه إنذاراً لفرنسا

في الدور ربع النهائي لمونديال روسيا

تأهل منتخب بلجيكا إلى دور نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في إطار دور ربع النهائي من مونديال كأس العالم بروسيا 2018.

وستلتقي بلجيكا منتخب فرنسا في نصف نهائي البطولة.

في الدقيقة الثامنة حرم القائم تياجو سيلفا من إحراز هدف تقدم لمنتخبه البرازيل بعد ارتطام الكرة في القائم الأيمن لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 13 تقدمت بلجيكا بالهدف الأول من كرة خاطئة من البرازيلي فيرنادينهو إثر ركلة ركنية لتسكن الشباك كهدف بلجيكي أول.

وفي الدقيقة 31 أضاف دي بروين الهدف الثاني لبلجيكا مرسلاً قذيفة على رأس المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 61 كاد هازارد يضيف الهدف الثالث لبلجيكا بعد تسديد كرة قوية من الطرف الأيسر مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 75 قلص ريناتو النتيجة بعد إحرازه هدف البرازيل الأول من رأسية إثر عرضية من كوتينهو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بلجيكا تُقصي البرازيل.. وتوجه إنذاراً لفرنسا
سبق

تأهل منتخب بلجيكا إلى دور نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في إطار دور ربع النهائي من مونديال كأس العالم بروسيا 2018.

وستلتقي بلجيكا منتخب فرنسا في نصف نهائي البطولة.

في الدقيقة الثامنة حرم القائم تياجو سيلفا من إحراز هدف تقدم لمنتخبه البرازيل بعد ارتطام الكرة في القائم الأيمن لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 13 تقدمت بلجيكا بالهدف الأول من كرة خاطئة من البرازيلي فيرنادينهو إثر ركلة ركنية لتسكن الشباك كهدف بلجيكي أول.

وفي الدقيقة 31 أضاف دي بروين الهدف الثاني لبلجيكا مرسلاً قذيفة على رأس المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 61 كاد هازارد يضيف الهدف الثالث لبلجيكا بعد تسديد كرة قوية من الطرف الأيسر مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 75 قلص ريناتو النتيجة بعد إحرازه هدف البرازيل الأول من رأسية إثر عرضية من كوتينهو.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
11:12 PM

بلجيكا تُقصي البرازيل.. وتوجه إنذاراً لفرنسا

في الدور ربع النهائي لمونديال روسيا

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
6
2,772

تأهل منتخب بلجيكا إلى دور نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في إطار دور ربع النهائي من مونديال كأس العالم بروسيا 2018.

وستلتقي بلجيكا منتخب فرنسا في نصف نهائي البطولة.

في الدقيقة الثامنة حرم القائم تياجو سيلفا من إحراز هدف تقدم لمنتخبه البرازيل بعد ارتطام الكرة في القائم الأيمن لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 13 تقدمت بلجيكا بالهدف الأول من كرة خاطئة من البرازيلي فيرنادينهو إثر ركلة ركنية لتسكن الشباك كهدف بلجيكي أول.

وفي الدقيقة 31 أضاف دي بروين الهدف الثاني لبلجيكا مرسلاً قذيفة على رأس المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 61 كاد هازارد يضيف الهدف الثالث لبلجيكا بعد تسديد كرة قوية من الطرف الأيسر مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 75 قلص ريناتو النتيجة بعد إحرازه هدف البرازيل الأول من رأسية إثر عرضية من كوتينهو.

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