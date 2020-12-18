وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24938 حالة.

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 30277 إصابة جديدة و813 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-18 سجّلت ألمانيا 30277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و813 وفاة. وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24938 حالة.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442 01:54 PM

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 30277 إصابة جديدة و813 وفاة بكورونا إجمالي الإصابات ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون والوفيات 24938 حالة





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سجّلت ألمانيا 30277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و813 وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24938 حالة.