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مدير تعليم ظهران الجنوب: مستعدّون لانطلاق عام دراسي استثنائي

أكّد الانطلاق مبكرًا نحو التخطيط والتنفيذ ومتابعة أعمال اللجان

صرّح مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب سعيد بن هباش الوادعي، مع انطلاق بداية العام الدراسي ١٤٤٣، بأنه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة نحو الجاهزية التامة لبداية عام دراسي استثنائي حضوري، وفي ظل الظروف الراهنة وما حَظي به التعليم من دعم سخي؛ انطلقت وزارة التعليم وفي وقت مبكر نحو التخطيط والتنفيذ والمتابعة لأعمال اللجان، سواء على مستوى الوزارة أو إدارات التعليم.

وأشار إلى الحرص على ضمان إنجاز المشاريع وتسليمها بما في ذلك مشاريع الطفولة المبكّرة، وترحيل المقررات، وعقود الصيانة والنظافة وأعمال التأهيل والترميم.

وقال "الوادعي": كان من الأولويات خطة تلقّي اللقاح، وتحديد مسارات لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مراكز متّفق عليها دون موعد مسبق، حتى تكون المسؤولية على عاتق الجميع تجاه تحقيق الأهداف، سواء التعليمية أو الاحترازية.

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مدير تعليم ظهران الجنوب: مستعدّون لانطلاق عام دراسي استثنائي
سبق

صرّح مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب سعيد بن هباش الوادعي، مع انطلاق بداية العام الدراسي ١٤٤٣، بأنه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة نحو الجاهزية التامة لبداية عام دراسي استثنائي حضوري، وفي ظل الظروف الراهنة وما حَظي به التعليم من دعم سخي؛ انطلقت وزارة التعليم وفي وقت مبكر نحو التخطيط والتنفيذ والمتابعة لأعمال اللجان، سواء على مستوى الوزارة أو إدارات التعليم.

وأشار إلى الحرص على ضمان إنجاز المشاريع وتسليمها بما في ذلك مشاريع الطفولة المبكّرة، وترحيل المقررات، وعقود الصيانة والنظافة وأعمال التأهيل والترميم.

وقال "الوادعي": كان من الأولويات خطة تلقّي اللقاح، وتحديد مسارات لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مراكز متّفق عليها دون موعد مسبق، حتى تكون المسؤولية على عاتق الجميع تجاه تحقيق الأهداف، سواء التعليمية أو الاحترازية.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
12:14 PM

مدير تعليم ظهران الجنوب: مستعدّون لانطلاق عام دراسي استثنائي

أكّد الانطلاق مبكرًا نحو التخطيط والتنفيذ ومتابعة أعمال اللجان

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بندر آل عوض - ظهران الجنوب
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صرّح مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب سعيد بن هباش الوادعي، مع انطلاق بداية العام الدراسي ١٤٤٣، بأنه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة نحو الجاهزية التامة لبداية عام دراسي استثنائي حضوري، وفي ظل الظروف الراهنة وما حَظي به التعليم من دعم سخي؛ انطلقت وزارة التعليم وفي وقت مبكر نحو التخطيط والتنفيذ والمتابعة لأعمال اللجان، سواء على مستوى الوزارة أو إدارات التعليم.

وأشار إلى الحرص على ضمان إنجاز المشاريع وتسليمها بما في ذلك مشاريع الطفولة المبكّرة، وترحيل المقررات، وعقود الصيانة والنظافة وأعمال التأهيل والترميم.

وقال "الوادعي": كان من الأولويات خطة تلقّي اللقاح، وتحديد مسارات لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مراكز متّفق عليها دون موعد مسبق، حتى تكون المسؤولية على عاتق الجميع تجاه تحقيق الأهداف، سواء التعليمية أو الاحترازية.

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