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"فايزر" عن لقاحها لأطفال الـ 5 سنوات: منح استجابة مناعية "قوية"

سيعطى بجرعة أقل عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عامًا

كشفت شركتا فايزر وبايونتيك، اليوم الاثنين، تفاصيل عن إعلانهما في وقت سابق اليوم حول اللقاح الخاص بأطفال الخمس سنوات، مؤكدة أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحهما "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن خمس و11 عامًا.

وأكدت الشركتان أنهما ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا.

وأفادتا، في بيان، أن اللقاح سيعطي بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عامًا وما فوق.

وأكدت الشركتان أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".

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"فايزر" عن لقاحها لأطفال الـ 5 سنوات: منح استجابة مناعية "قوية"
سبق

كشفت شركتا فايزر وبايونتيك، اليوم الاثنين، تفاصيل عن إعلانهما في وقت سابق اليوم حول اللقاح الخاص بأطفال الخمس سنوات، مؤكدة أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحهما "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن خمس و11 عامًا.

وأكدت الشركتان أنهما ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا.

وأفادتا، في بيان، أن اللقاح سيعطي بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عامًا وما فوق.

وأكدت الشركتان أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:35 PM

"فايزر" عن لقاحها لأطفال الـ 5 سنوات: منح استجابة مناعية "قوية"

سيعطى بجرعة أقل عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركتا فايزر وبايونتيك، اليوم الاثنين، تفاصيل عن إعلانهما في وقت سابق اليوم حول اللقاح الخاص بأطفال الخمس سنوات، مؤكدة أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحهما "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن خمس و11 عامًا.

وأكدت الشركتان أنهما ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا.

وأفادتا، في بيان، أن اللقاح سيعطي بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عامًا وما فوق.

وأكدت الشركتان أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".

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