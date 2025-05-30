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متحف صقر الجزيرة للطيران يستعد للمشاركة باحتفالات عيد الفطر المبارك

بفعاليات متنوعة تستمر لمدة 3 أيام من الساعة الـ4.30 م إلى 11.30م


يستعد متحف صقر الجزيرة للطيران ليكون أحد المشاركين باحتفالات عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠ هـ من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة 4.30 م إلى 11.30م.

وتفصيلاً، تتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة والمفيدة ومنها عرض فيلم "الحلم" داخل طائرة سي 130 واستعراض فرقة الموسيقى العسكرية والعديد من الجوائز والمسابقات التي تقدم للزوار يوميًا.

وأطلقت إدارة المتحف جوازًا خاصًا يستطيع الزائر التسجيل عبر الرابط (http://cutt.us/Dsq6a ) ليحصل على الجواز وفرصة الحصول على هدية تذكارية من إدارة المتحف.

يُشار إلى أن هذه الفعالية تأتي من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.

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متحف صقر الجزيرة للطيران يستعد للمشاركة باحتفالات عيد الفطر المبارك
سبق


يستعد متحف صقر الجزيرة للطيران ليكون أحد المشاركين باحتفالات عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠ هـ من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة 4.30 م إلى 11.30م.

وتفصيلاً، تتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة والمفيدة ومنها عرض فيلم "الحلم" داخل طائرة سي 130 واستعراض فرقة الموسيقى العسكرية والعديد من الجوائز والمسابقات التي تقدم للزوار يوميًا.

وأطلقت إدارة المتحف جوازًا خاصًا يستطيع الزائر التسجيل عبر الرابط (http://cutt.us/Dsq6a ) ليحصل على الجواز وفرصة الحصول على هدية تذكارية من إدارة المتحف.

يُشار إلى أن هذه الفعالية تأتي من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
01:28 AM

متحف صقر الجزيرة للطيران يستعد للمشاركة باحتفالات عيد الفطر المبارك

بفعاليات متنوعة تستمر لمدة 3 أيام من الساعة الـ4.30 م إلى 11.30م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستعد متحف صقر الجزيرة للطيران ليكون أحد المشاركين باحتفالات عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠ هـ من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة 4.30 م إلى 11.30م.

وتفصيلاً، تتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة والمفيدة ومنها عرض فيلم "الحلم" داخل طائرة سي 130 واستعراض فرقة الموسيقى العسكرية والعديد من الجوائز والمسابقات التي تقدم للزوار يوميًا.

وأطلقت إدارة المتحف جوازًا خاصًا يستطيع الزائر التسجيل عبر الرابط (http://cutt.us/Dsq6a ) ليحصل على الجواز وفرصة الحصول على هدية تذكارية من إدارة المتحف.

يُشار إلى أن هذه الفعالية تأتي من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,093
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,975
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,206
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,631

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