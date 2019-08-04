"الفيصل" يدشّن لائحة ومنصة استثمارات الأندية الرياضية

تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ لائحة ومنصة استثمارات الأندية الرياضية التي تتماشى مع أهداف الهيئة للتحول الرقمي، وتساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع الأندية.

وبعد تدشين المنصة ستمر طلبات الأندية الاستثمارية بثلاث مراحل إلكترونية تسرع من عملية اعتماد الطلب، وتوضح للأندية خطوات تقديم الطلب بشكل ميسر.

وستكون المرحلة الأولى عملية تقديم الطلب، تليها عملية دراسة الطلب، والمرحلة الثالثة اعتماد الطلب نهائياً.

وتطرقت المنصة لأهم التحديثات على لائحة استثمارات الأندية، التي تم إطلاقها اليوم؛ وهي سبعة تحديثات:

حفظ الحقوق، توحيد النماذج، توفير مجالات أكثر لإعلان فرص الاستثمار، ملاءمة نوع المشروع، زيادة المرونة، تسهيل الموافقات، اختصار زمن دراسة الطلبات.