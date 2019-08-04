النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يدشّن لائحة ومنصة استثمارات الأندية الرياضية

تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ لائحة ومنصة استثمارات الأندية الرياضية التي تتماشى مع أهداف الهيئة للتحول الرقمي، وتساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع الأندية.

وبعد تدشين المنصة ستمر طلبات الأندية الاستثمارية بثلاث مراحل إلكترونية تسرع من عملية اعتماد الطلب، وتوضح للأندية خطوات تقديم الطلب بشكل ميسر.

وستكون المرحلة الأولى عملية تقديم الطلب، تليها عملية دراسة الطلب، والمرحلة الثالثة اعتماد الطلب نهائياً.

وتطرقت المنصة لأهم التحديثات على لائحة استثمارات الأندية، التي تم إطلاقها اليوم؛ وهي سبعة تحديثات:

حفظ الحقوق، توحيد النماذج، توفير مجالات أكثر لإعلان فرص الاستثمار، ملاءمة نوع المشروع، زيادة المرونة، تسهيل الموافقات، اختصار زمن دراسة الطلبات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل" يدشّن لائحة ومنصة استثمارات الأندية الرياضية
سبق

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ لائحة ومنصة استثمارات الأندية الرياضية التي تتماشى مع أهداف الهيئة للتحول الرقمي، وتساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع الأندية.

وبعد تدشين المنصة ستمر طلبات الأندية الاستثمارية بثلاث مراحل إلكترونية تسرع من عملية اعتماد الطلب، وتوضح للأندية خطوات تقديم الطلب بشكل ميسر.

وستكون المرحلة الأولى عملية تقديم الطلب، تليها عملية دراسة الطلب، والمرحلة الثالثة اعتماد الطلب نهائياً.

وتطرقت المنصة لأهم التحديثات على لائحة استثمارات الأندية، التي تم إطلاقها اليوم؛ وهي سبعة تحديثات:

حفظ الحقوق، توحيد النماذج، توفير مجالات أكثر لإعلان فرص الاستثمار، ملاءمة نوع المشروع، زيادة المرونة، تسهيل الموافقات، اختصار زمن دراسة الطلبات.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
06:35 PM

"الفيصل" يدشّن لائحة ومنصة استثمارات الأندية الرياضية

تسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,770

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ لائحة ومنصة استثمارات الأندية الرياضية التي تتماشى مع أهداف الهيئة للتحول الرقمي، وتساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة لجميع الأندية.

وبعد تدشين المنصة ستمر طلبات الأندية الاستثمارية بثلاث مراحل إلكترونية تسرع من عملية اعتماد الطلب، وتوضح للأندية خطوات تقديم الطلب بشكل ميسر.

وستكون المرحلة الأولى عملية تقديم الطلب، تليها عملية دراسة الطلب، والمرحلة الثالثة اعتماد الطلب نهائياً.

وتطرقت المنصة لأهم التحديثات على لائحة استثمارات الأندية، التي تم إطلاقها اليوم؛ وهي سبعة تحديثات:

حفظ الحقوق، توحيد النماذج، توفير مجالات أكثر لإعلان فرص الاستثمار، ملاءمة نوع المشروع، زيادة المرونة، تسهيل الموافقات، اختصار زمن دراسة الطلبات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,285
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,477
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,526
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,567

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة