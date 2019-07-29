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"القرشي" يحصد الماجستير في الهندسة من المملكة المتحدة

احتفل عاطي القرشي بحصول نجله المهندس سلطان بن عاطي القرشي على درجة الماجستير من المملكة المتحدة في تخصص إدارة المشروعات الإنشائية مع نمذجة معلومات البناء، وذلك في إحدى قاعات مكة المكرمة وسط حضور لفيف من الأقارب والأصدقاء.

يُشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتعثت "القرشي" ضمن برنامج الإيفاد والابتعاث بالرئاسة بدعم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"القرشي" يحصد الماجستير في الهندسة من المملكة المتحدة
سبق

احتفل عاطي القرشي بحصول نجله المهندس سلطان بن عاطي القرشي على درجة الماجستير من المملكة المتحدة في تخصص إدارة المشروعات الإنشائية مع نمذجة معلومات البناء، وذلك في إحدى قاعات مكة المكرمة وسط حضور لفيف من الأقارب والأصدقاء.

يُشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتعثت "القرشي" ضمن برنامج الإيفاد والابتعاث بالرئاسة بدعم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
10:31 PM

"القرشي" يحصد الماجستير في الهندسة من المملكة المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل عاطي القرشي بحصول نجله المهندس سلطان بن عاطي القرشي على درجة الماجستير من المملكة المتحدة في تخصص إدارة المشروعات الإنشائية مع نمذجة معلومات البناء، وذلك في إحدى قاعات مكة المكرمة وسط حضور لفيف من الأقارب والأصدقاء.

يُشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتعثت "القرشي" ضمن برنامج الإيفاد والابتعاث بالرئاسة بدعم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس.

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