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اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج الملك إلى المدينة المنورة

وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

اكتمل اليوم وصول 6500 حاجّ وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة.

وحطت رحال الضيوف في مقار السكن في المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم وأتموا الركن الخامس بِكل يسر، وسط خدمات متكاملة قدمتها الشؤون الإسلامية بمتابعة شخصية من المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وحظيت وفود الحجاج باستقبال حافل من رؤساء اللجان والأعضاء العاملين في الامانة العامة للبرنامج، فرحاً بسلامة وصولهم إلى أرض "طيبة" التي طالما اشتاقوا لها.

وستستغرق زيارة الضيوف للمدينة يومين، تتخللهما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة بعض المساجد والأماكن الأثرية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في طيبة الطيبة، كما أعدت الوزارة برنامجاً ثقافياً وعلمياً للمستضافين طيلة بقائهم بالمدينة المنورة.

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اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج الملك إلى المدينة المنورة
سبق

اكتمل اليوم وصول 6500 حاجّ وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة.

وحطت رحال الضيوف في مقار السكن في المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم وأتموا الركن الخامس بِكل يسر، وسط خدمات متكاملة قدمتها الشؤون الإسلامية بمتابعة شخصية من المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وحظيت وفود الحجاج باستقبال حافل من رؤساء اللجان والأعضاء العاملين في الامانة العامة للبرنامج، فرحاً بسلامة وصولهم إلى أرض "طيبة" التي طالما اشتاقوا لها.

وستستغرق زيارة الضيوف للمدينة يومين، تتخللهما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة بعض المساجد والأماكن الأثرية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في طيبة الطيبة، كما أعدت الوزارة برنامجاً ثقافياً وعلمياً للمستضافين طيلة بقائهم بالمدينة المنورة.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
03:49 PM

اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج الملك إلى المدينة المنورة

وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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اكتمل اليوم وصول 6500 حاجّ وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة.

وحطت رحال الضيوف في مقار السكن في المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم وأتموا الركن الخامس بِكل يسر، وسط خدمات متكاملة قدمتها الشؤون الإسلامية بمتابعة شخصية من المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وحظيت وفود الحجاج باستقبال حافل من رؤساء اللجان والأعضاء العاملين في الامانة العامة للبرنامج، فرحاً بسلامة وصولهم إلى أرض "طيبة" التي طالما اشتاقوا لها.

وستستغرق زيارة الضيوف للمدينة يومين، تتخللهما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة بعض المساجد والأماكن الأثرية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في طيبة الطيبة، كما أعدت الوزارة برنامجاً ثقافياً وعلمياً للمستضافين طيلة بقائهم بالمدينة المنورة.

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