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"تنسيقي حجاج الداخل" يدشّن مركزًا للخدمات الموحّدة

برعاية نائب وزير الحجّ.. تعرّف على الأدوار المرتقبة له

دشّن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الدّاخل "مركز قيادة المجلس التنسيقي للجهود الموحّدة لقطاع حُجّاج الدّاخل، لتجهيزات مخيمات مشعر عرفات"، برعاية نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وحضور حاتم بن حامد مؤمنة الرئيس التنفيذي لشركة "كدانة" للتنمية والتطوير، التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والعميد خالد بن محمد الغيهب مدير إدارة الدفاع المدني في مشعر عرفات، وعدد من قياديي ومسؤولي وزارة الحجّ والعُمرة، وبعض الجهات والقطاعات والأجهزة ذات العلاقة، منها الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، ومُلاك ومديرو ومسؤولو شركات خدمة حُجّاج الدّاخل.

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني: أود في البدء أن أُثمّن دعم وزارة الحجّ والعُمرة ومساندتها لإنشاء هذا المركز القيادي والخدمي الجديد الذي تم تدشينه مساء اليوم، والذي سيُسهم في توفير الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات وتسهيلها على منشآت "قطاع حُجّاج الدّاخل"، وتقديم دعم لوجستي لهم يتمثل في تقديم الخدمات لهم من تراخيص وتصاريح عمل في مكان واحد وتحت سقف واحد، وذلك بجمع جميع الجهات المختصة وذات العلاقة بأعمال هذا القطاع وتجهيزاته في مشعر عرفات "الحكومية والأهلية" في مقر واحد ليسهل مراجعتها والتواصل معها.

وأضاف: هذا "القطاع" سيؤدي دورًا محوريًّا في هذا الموسم، وذلك لكونه الجهة المناط بها خدمة جميع ضيوف الرحمن من حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين في هذا الموسم الاستثنائي.

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"تنسيقي حجاج الداخل" يدشّن مركزًا للخدمات الموحّدة
سبق

دشّن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الدّاخل "مركز قيادة المجلس التنسيقي للجهود الموحّدة لقطاع حُجّاج الدّاخل، لتجهيزات مخيمات مشعر عرفات"، برعاية نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وحضور حاتم بن حامد مؤمنة الرئيس التنفيذي لشركة "كدانة" للتنمية والتطوير، التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والعميد خالد بن محمد الغيهب مدير إدارة الدفاع المدني في مشعر عرفات، وعدد من قياديي ومسؤولي وزارة الحجّ والعُمرة، وبعض الجهات والقطاعات والأجهزة ذات العلاقة، منها الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، ومُلاك ومديرو ومسؤولو شركات خدمة حُجّاج الدّاخل.

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني: أود في البدء أن أُثمّن دعم وزارة الحجّ والعُمرة ومساندتها لإنشاء هذا المركز القيادي والخدمي الجديد الذي تم تدشينه مساء اليوم، والذي سيُسهم في توفير الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات وتسهيلها على منشآت "قطاع حُجّاج الدّاخل"، وتقديم دعم لوجستي لهم يتمثل في تقديم الخدمات لهم من تراخيص وتصاريح عمل في مكان واحد وتحت سقف واحد، وذلك بجمع جميع الجهات المختصة وذات العلاقة بأعمال هذا القطاع وتجهيزاته في مشعر عرفات "الحكومية والأهلية" في مقر واحد ليسهل مراجعتها والتواصل معها.

وأضاف: هذا "القطاع" سيؤدي دورًا محوريًّا في هذا الموسم، وذلك لكونه الجهة المناط بها خدمة جميع ضيوف الرحمن من حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين في هذا الموسم الاستثنائي.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
06:00 PM

"تنسيقي حجاج الداخل" يدشّن مركزًا للخدمات الموحّدة

برعاية نائب وزير الحجّ.. تعرّف على الأدوار المرتقبة له

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشّن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الدّاخل "مركز قيادة المجلس التنسيقي للجهود الموحّدة لقطاع حُجّاج الدّاخل، لتجهيزات مخيمات مشعر عرفات"، برعاية نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وحضور حاتم بن حامد مؤمنة الرئيس التنفيذي لشركة "كدانة" للتنمية والتطوير، التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والعميد خالد بن محمد الغيهب مدير إدارة الدفاع المدني في مشعر عرفات، وعدد من قياديي ومسؤولي وزارة الحجّ والعُمرة، وبعض الجهات والقطاعات والأجهزة ذات العلاقة، منها الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، ومُلاك ومديرو ومسؤولو شركات خدمة حُجّاج الدّاخل.

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني: أود في البدء أن أُثمّن دعم وزارة الحجّ والعُمرة ومساندتها لإنشاء هذا المركز القيادي والخدمي الجديد الذي تم تدشينه مساء اليوم، والذي سيُسهم في توفير الوقت والجهد، وتيسير الإجراءات وتسهيلها على منشآت "قطاع حُجّاج الدّاخل"، وتقديم دعم لوجستي لهم يتمثل في تقديم الخدمات لهم من تراخيص وتصاريح عمل في مكان واحد وتحت سقف واحد، وذلك بجمع جميع الجهات المختصة وذات العلاقة بأعمال هذا القطاع وتجهيزاته في مشعر عرفات "الحكومية والأهلية" في مقر واحد ليسهل مراجعتها والتواصل معها.

وأضاف: هذا "القطاع" سيؤدي دورًا محوريًّا في هذا الموسم، وذلك لكونه الجهة المناط بها خدمة جميع ضيوف الرحمن من حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين في هذا الموسم الاستثنائي.

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