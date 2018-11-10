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الإصلاح مجاناً .. "أبل" تعترف: مشكلات تقنية في آيفون 10 وماك برو

قالت: تكمن في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات وفقدان بيانات

أعلنت شركة أبل، اليوم السبت، أنها رصدت مشكلات في بعض الهواتف من طراز "آيفون 10"، والحواسيب المحمولة "ماك بوك برو"، مشدّدة على أنها ستقوم بإصلاح هذه المشكلات مجاناً.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن شاشات عرض هاتف آيفون، الذي طرحته في 2017 قد تعاني بعض المشكلات في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات، مضيفة أنها ستستبدل هذه الأجزاء مجاناً، وفق ما نقلت "رويترز".

وقالت "أبل"، إنه بالنسبة للحاسوب المحمول من طراز "ماك بوك برو" بشاشة 13 بوصة، فإن المشكلة قد تسفر عن فقدان بيانات وحدوث مشكلة في قرص التخزين، مشيرة إلى أنها ستصلح هذه الأقراص التي توجد بها مشكلات.

وأضافت الشركة على موقعها الإلكتروني، أن عدداً محدوداً فقط من أجهزة الحاسوب المحمول من هذا الطراز سعة تخزين 128 و256 جيجابايت، التي جرى بيعها في الفترة بين يونيو 2017 ويونيو 2018 هي التي يوجد بها هذه المشكلة.

الرئيسية/ تقنية / الأجهزة

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الإصلاح مجاناً .. "أبل" تعترف: مشكلات تقنية في آيفون 10 وماك برو
سبق

أعلنت شركة أبل، اليوم السبت، أنها رصدت مشكلات في بعض الهواتف من طراز "آيفون 10"، والحواسيب المحمولة "ماك بوك برو"، مشدّدة على أنها ستقوم بإصلاح هذه المشكلات مجاناً.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن شاشات عرض هاتف آيفون، الذي طرحته في 2017 قد تعاني بعض المشكلات في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات، مضيفة أنها ستستبدل هذه الأجزاء مجاناً، وفق ما نقلت "رويترز".

وقالت "أبل"، إنه بالنسبة للحاسوب المحمول من طراز "ماك بوك برو" بشاشة 13 بوصة، فإن المشكلة قد تسفر عن فقدان بيانات وحدوث مشكلة في قرص التخزين، مشيرة إلى أنها ستصلح هذه الأقراص التي توجد بها مشكلات.

وأضافت الشركة على موقعها الإلكتروني، أن عدداً محدوداً فقط من أجهزة الحاسوب المحمول من هذا الطراز سعة تخزين 128 و256 جيجابايت، التي جرى بيعها في الفترة بين يونيو 2017 ويونيو 2018 هي التي يوجد بها هذه المشكلة.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
11:26 AM

الإصلاح مجاناً .. "أبل" تعترف: مشكلات تقنية في آيفون 10 وماك برو

قالت: تكمن في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات وفقدان بيانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة أبل، اليوم السبت، أنها رصدت مشكلات في بعض الهواتف من طراز "آيفون 10"، والحواسيب المحمولة "ماك بوك برو"، مشدّدة على أنها ستقوم بإصلاح هذه المشكلات مجاناً.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن شاشات عرض هاتف آيفون، الذي طرحته في 2017 قد تعاني بعض المشكلات في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات، مضيفة أنها ستستبدل هذه الأجزاء مجاناً، وفق ما نقلت "رويترز".

وقالت "أبل"، إنه بالنسبة للحاسوب المحمول من طراز "ماك بوك برو" بشاشة 13 بوصة، فإن المشكلة قد تسفر عن فقدان بيانات وحدوث مشكلة في قرص التخزين، مشيرة إلى أنها ستصلح هذه الأقراص التي توجد بها مشكلات.

وأضافت الشركة على موقعها الإلكتروني، أن عدداً محدوداً فقط من أجهزة الحاسوب المحمول من هذا الطراز سعة تخزين 128 و256 جيجابايت، التي جرى بيعها في الفترة بين يونيو 2017 ويونيو 2018 هي التي يوجد بها هذه المشكلة.

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