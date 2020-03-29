متحدث الداخلية لـ"سبق": تغطيات الجهود لتنفيذ منع التجوُّل للإعلاميين فقط

أكد أن الجهات الأمنية ستتخذ اللازم مع مَن يخالف التعليمات

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن الاستثناء الذي تضمنه أمر وتعليمات منع التجوُّل شمل قطاع الإعلام. مبينًا أن تغطيات جهود رجال الأمن لتنفيذ القرار تقتصر على الإعلاميين ممن يحملون مشاهد رسمية، وتكليفًا بتغطية المهمة من جهة عملهم، وبطاقة عمل.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي المشترك لاستعراض مستجدات كورونا.

وأكد الشلهوب أن الجهات الأمنية ستتخذ الإجراء اللازم لجميع مَن يخالف قرار منع التجوُّل.

وأكد الشلهوب في المؤتمر الصحفي أن هناك التزامًا عاليًا من المواطنين والمقيمين بتنفيذ أمر منع التجوُّل.