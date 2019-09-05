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"شرطة الرياض" تناقش الإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري

التقى مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/١/٦هـ بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، بأعضاء فريق العمل الاستشاري المكلف من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمعني بتطوير حزمة متكاملة من الإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري والخدمات المقدمة للضحايا والمعتدى عليهم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة في معالجة هذا النوع من القضايا وفقاً للأدوار والمهام المناطة بها.

حضر اللقاء مساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن العميد/ فهد بن خالد العتيبي وعددٌ من الضباط من منسوبي شرطة المنطقة ومجموعة من المختصين.

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"شرطة الرياض" تناقش الإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري
سبق

التقى مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/١/٦هـ بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، بأعضاء فريق العمل الاستشاري المكلف من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمعني بتطوير حزمة متكاملة من الإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري والخدمات المقدمة للضحايا والمعتدى عليهم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة في معالجة هذا النوع من القضايا وفقاً للأدوار والمهام المناطة بها.

حضر اللقاء مساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن العميد/ فهد بن خالد العتيبي وعددٌ من الضباط من منسوبي شرطة المنطقة ومجموعة من المختصين.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
10:58 PM

"شرطة الرياض" تناقش الإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
255

التقى مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/١/٦هـ بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، بأعضاء فريق العمل الاستشاري المكلف من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمعني بتطوير حزمة متكاملة من الإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري والخدمات المقدمة للضحايا والمعتدى عليهم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة في معالجة هذا النوع من القضايا وفقاً للأدوار والمهام المناطة بها.

حضر اللقاء مساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن العميد/ فهد بن خالد العتيبي وعددٌ من الضباط من منسوبي شرطة المنطقة ومجموعة من المختصين.

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