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‏‎صحة مكة: لا حالات اشتباه بـ "كورونا" بين المعتمرين في أول أيام العمرة

كانت قد أعلنت اكتمال جاهزيتها للاستعداد لموسم العمرة بعد عودته تدريجياً

أكّدت صحة مكة المكرّمة أنها ‏لم تسجل حالات اشتباه بكورونا بين المعتمرين في اليوم الأول من إعادة السماح بالعمرة، وفق ما نشرته إمارة المنطقة عبر حسابها في تويتر.

وكانت صحة المنطقة قد أكملت جاهزيتها للاستعداد لموسم العمرة بعد عودة العمرة تدريجياً؛ وأعلنت أنها على قدرٍ عالٍ من الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمعتمرين، كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

صحة مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‎صحة مكة: لا حالات اشتباه بـ "كورونا" بين المعتمرين في أول أيام العمرة
سبق

أكّدت صحة مكة المكرّمة أنها ‏لم تسجل حالات اشتباه بكورونا بين المعتمرين في اليوم الأول من إعادة السماح بالعمرة، وفق ما نشرته إمارة المنطقة عبر حسابها في تويتر.

وكانت صحة المنطقة قد أكملت جاهزيتها للاستعداد لموسم العمرة بعد عودة العمرة تدريجياً؛ وأعلنت أنها على قدرٍ عالٍ من الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمعتمرين، كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
08:43 AM

‏‎صحة مكة: لا حالات اشتباه بـ "كورونا" بين المعتمرين في أول أيام العمرة

كانت قد أعلنت اكتمال جاهزيتها للاستعداد لموسم العمرة بعد عودته تدريجياً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,070

أكّدت صحة مكة المكرّمة أنها ‏لم تسجل حالات اشتباه بكورونا بين المعتمرين في اليوم الأول من إعادة السماح بالعمرة، وفق ما نشرته إمارة المنطقة عبر حسابها في تويتر.

وكانت صحة المنطقة قد أكملت جاهزيتها للاستعداد لموسم العمرة بعد عودة العمرة تدريجياً؛ وأعلنت أنها على قدرٍ عالٍ من الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمعتمرين، كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

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