حالة تشمل ٦ محافظات.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير

تأثيراتها المصاحبة تتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.