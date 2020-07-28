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"الاتصالات": 2 مليار ريال قيمة طلبات تطبيقات التوصيل خلال كورونا

بزيادة تصل إلى 250% مقارنةً ببداية الجائحة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بلوغ إجمالي القيمة المالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل أكثر من مليارَيْ ريال منذ بداية جائحة كورونا، موضحةً أن إجمالي الطلبات بلغ 26 مليون طلب، بنسبة زيادة تصل إلى 250% مقارنةً ببداية الجائحة.

وأشارت الهيئة إلى استحواذ منطقة الرياض على 46% من مجمل طلبات التوصيل، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 26%، فيما تم تنفيذ 13% من الطلبات في المنطقة الشرقية، كاشفة عن زيادة عدد تطبيقات التوصيل المسجلة لديها منذ البدء في تطبيق قرار منع التجول بنسبة تحسن تصل إلى 310%، بعد أن بلغ مجموعها 41 تطبيقًا، تقدم خدمات التوصيل في 246 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa/list

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"الاتصالات": 2 مليار ريال قيمة طلبات تطبيقات التوصيل خلال كورونا
سبق

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بلوغ إجمالي القيمة المالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل أكثر من مليارَيْ ريال منذ بداية جائحة كورونا، موضحةً أن إجمالي الطلبات بلغ 26 مليون طلب، بنسبة زيادة تصل إلى 250% مقارنةً ببداية الجائحة.

وأشارت الهيئة إلى استحواذ منطقة الرياض على 46% من مجمل طلبات التوصيل، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 26%، فيما تم تنفيذ 13% من الطلبات في المنطقة الشرقية، كاشفة عن زيادة عدد تطبيقات التوصيل المسجلة لديها منذ البدء في تطبيق قرار منع التجول بنسبة تحسن تصل إلى 310%، بعد أن بلغ مجموعها 41 تطبيقًا، تقدم خدمات التوصيل في 246 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa/list

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
06:00 PM

"الاتصالات": 2 مليار ريال قيمة طلبات تطبيقات التوصيل خلال كورونا

بزيادة تصل إلى 250% مقارنةً ببداية الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بلوغ إجمالي القيمة المالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل أكثر من مليارَيْ ريال منذ بداية جائحة كورونا، موضحةً أن إجمالي الطلبات بلغ 26 مليون طلب، بنسبة زيادة تصل إلى 250% مقارنةً ببداية الجائحة.

وأشارت الهيئة إلى استحواذ منطقة الرياض على 46% من مجمل طلبات التوصيل، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 26%، فيما تم تنفيذ 13% من الطلبات في المنطقة الشرقية، كاشفة عن زيادة عدد تطبيقات التوصيل المسجلة لديها منذ البدء في تطبيق قرار منع التجول بنسبة تحسن تصل إلى 310%، بعد أن بلغ مجموعها 41 تطبيقًا، تقدم خدمات التوصيل في 246 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.citc.gov.sa/list

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38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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