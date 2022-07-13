جامعة أم القرى.. طالبة تنال الماجستير عن رسالة بعنوان "ينبع إدارياً واقتصادياً"

تناولت ورصدت ما كانت عليه التنظيمات الإدارية في المدينة خلال العهد السعودي

حصلت الطالبة مدى بنت سالم الحربي، من قسم التاريخ بجامعة أم القرى، على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع التوصية بطباعة الرسالة، والتي جاءت بعنوان "ينبع إدارياً وأقتصادياً – 1373هـ 1426هـ / 1953م – 2005م، دراسة تاريخية حضارية".

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن عبدالله بن دهيش مشرفاً ومقرراً، والأستاذة الدكتورة تركية حمد ناصر الجار الله مناقشاً داخلياً، والأستاذ الدكتور فهد بن عتيق المالكي مناقشاً داخلياً.

وعرضت الطالبة ملخصاً لرسالتها بينت فيه أن دراستها تهدف إلى تسليط الضوء على ينبع خلال الفترة من 1373هـ 1426هـ / 1953م – 2005م، والسعي إلى إبراز دورها الحضاري في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى النهضة الشاملة التي حظيت بها ينبع خلال هذه المدة.

وأشارت الطالبة مدى الحربي إلى أن الدراسة تناولت ما كانت عليه التنظيمات الإدارية في ينبع خلال العهد السعودي، ورصد وتتبع تاريخ الإدارات الحكومية في ينبع خلال تلك الفترة، وبيان الأوضاع الاقتصادية والتجارية في ينبع.

وحرصت الدراسة على إبراز نجاح التجربة السعودية في إنشاء المدن الصناعية، والمتمثلة في إنشاء مدينة ينبع الصناعية، كما عنيت الدراسة بإبراز الدور التجاري والاقتصادي الذي قامت به موانئ ينبع، والتطرق لأهم الصناعات القائمة في ينبع.

واستفادت الطالبة من المصادر الثرية في مكتبة مدينة ينبع الصناعية العامة، والعديد من المصادر الأخرى من وثائق وإحصائيات ومقابلات شفهية، وفي نهاية المناقشة، أوصت اللجنة بمنح الطالبة درجة الماجستير بامتياز، وأشارت لجنة المناقشة، أن الرسالة ترقى لرسالة الدكتوراه.