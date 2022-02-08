"الأرصاد": سماءٌ صحوة إلى غائمة وسحب رعدية ممطرة على مكة المكرّمة والمرتفعات

تكوُّن الضباب على عسير والباحة والحدود الشمالية "طريف" والجوف "القريات"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومنطقة مكة المكرّمة؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.