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تنبيه متقدم يبشر بأمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

الأرصاد: حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة التي تستمر حتى التاسعة مساء اليوم، محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم يبشر بأمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة التي تستمر حتى التاسعة مساء اليوم، محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
01:43 PM

تنبيه متقدم يبشر بأمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

الأرصاد: حالة تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ9 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة التي تستمر حتى التاسعة مساء اليوم، محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).

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