إرهاب الحوثي يتواصل: وفاة مقيم وإصابة 8 في هجوم طائرة مسيرة على مواقف مطار أبها

بالتزامن مع الإدانات الدولية لمهاجمة المطار

توفي مقيم سوري متأثراً بإصابته بالهجوم الإرهابي على مواقف سيارات مطار أبها وفقاً لما نقلته قناة العربية.

وكانت القناة قد أشارت إلى تسبب هجوم يرجح بأنه نفذ بطائرة مسيرة قد تسبب في إصابة ٨ أشخاص في مواقف سيارات مطار أبها.

وجاء ذلك مع استمرار الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها قبل أيام، حيث ‏‫أعرب مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) اليوم عن إدانته لنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.



وأعرب المجلس عن تضامنه مع شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، كما عبر عن غضبه الشديد من الجماعات الإرهابية التي تستهدف الطيران المدني الدولي، ومنشآت الركاب وعمليات الطيران.

يدين المجلس كذلك الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والهجوم على المدنيين والبنية التحتية للطيران المدني، كما يقدم المجلس تعاطفه إلى ضحايا هذا الهجوم.