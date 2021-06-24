النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إرهاب الحوثي يتواصل: وفاة مقيم وإصابة 8 في هجوم طائرة مسيرة على مواقف مطار أبها

بالتزامن مع الإدانات الدولية لمهاجمة المطار

توفي مقيم سوري متأثراً بإصابته بالهجوم الإرهابي على مواقف سيارات مطار أبها وفقاً لما نقلته قناة العربية.

وكانت القناة قد أشارت إلى تسبب هجوم يرجح بأنه نفذ بطائرة مسيرة قد تسبب في إصابة ٨ أشخاص في مواقف سيارات مطار أبها.

وجاء ذلك مع استمرار الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها قبل أيام، حيث ‏‫أعرب مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) اليوم عن إدانته لنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.


وأعرب المجلس عن تضامنه مع شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، كما عبر عن غضبه الشديد من الجماعات الإرهابية التي تستهدف الطيران المدني الدولي، ومنشآت الركاب وعمليات الطيران.

يدين المجلس كذلك الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والهجوم على المدنيين والبنية التحتية للطيران المدني، كما يقدم المجلس تعاطفه إلى ضحايا هذا الهجوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إرهاب الحوثي يتواصل: وفاة مقيم وإصابة 8 في هجوم طائرة مسيرة على مواقف مطار أبها
سبق

توفي مقيم سوري متأثراً بإصابته بالهجوم الإرهابي على مواقف سيارات مطار أبها وفقاً لما نقلته قناة العربية.

وكانت القناة قد أشارت إلى تسبب هجوم يرجح بأنه نفذ بطائرة مسيرة قد تسبب في إصابة ٨ أشخاص في مواقف سيارات مطار أبها.

وجاء ذلك مع استمرار الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها قبل أيام، حيث ‏‫أعرب مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) اليوم عن إدانته لنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.


وأعرب المجلس عن تضامنه مع شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، كما عبر عن غضبه الشديد من الجماعات الإرهابية التي تستهدف الطيران المدني الدولي، ومنشآت الركاب وعمليات الطيران.

يدين المجلس كذلك الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والهجوم على المدنيين والبنية التحتية للطيران المدني، كما يقدم المجلس تعاطفه إلى ضحايا هذا الهجوم.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
10:07 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
12:55 AM

إرهاب الحوثي يتواصل: وفاة مقيم وإصابة 8 في هجوم طائرة مسيرة على مواقف مطار أبها

بالتزامن مع الإدانات الدولية لمهاجمة المطار

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
96
84,492

توفي مقيم سوري متأثراً بإصابته بالهجوم الإرهابي على مواقف سيارات مطار أبها وفقاً لما نقلته قناة العربية.

وكانت القناة قد أشارت إلى تسبب هجوم يرجح بأنه نفذ بطائرة مسيرة قد تسبب في إصابة ٨ أشخاص في مواقف سيارات مطار أبها.

وجاء ذلك مع استمرار الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها قبل أيام، حيث ‏‫أعرب مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) اليوم عن إدانته لنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.


وأعرب المجلس عن تضامنه مع شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، كما عبر عن غضبه الشديد من الجماعات الإرهابية التي تستهدف الطيران المدني الدولي، ومنشآت الركاب وعمليات الطيران.

يدين المجلس كذلك الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والهجوم على المدنيين والبنية التحتية للطيران المدني، كما يقدم المجلس تعاطفه إلى ضحايا هذا الهجوم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,125
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,965
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,605
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,886

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة