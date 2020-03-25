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متحدث "الداخلية": مخالفة منع التجول تسجل على الشخص.. وعقوبات لمن ينشر مقاطع التهوين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الجهات الامنية رصدت التزاماً عالياً من المواطنين والمقيمين في منع التجول.

وبيّن أن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها اليوم ستبدأ عملية تطبيقها ابتداءً من يوم غد الخميس.

وأوضح "الشلهوب" أن مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.

وشدد المتحدث الرسمي على تطبيق العقوبات على من ينشر التهوين في أمر منع التجول.

فيما بين أنه سيتم اليوم توضيح التفاصيل الجديدة لأمر منع الدخول والخروج من مدن: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن المزارعين يعتبرون ضمن الأنشطة المستثناة.

...........

قال: الوزارة ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة

متحدث "الداخلية": مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص لا المركبة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم: إن مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس #كورونا: هناك التزام عالٍ من المواطنين والمقيمين في #منع_التجول.

وأوضح أن "الداخلية" ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة.

وزارة الداخلية حظر التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الداخلية": مخالفة منع التجول تسجل على الشخص.. وعقوبات لمن ينشر مقاطع التهوين
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الجهات الامنية رصدت التزاماً عالياً من المواطنين والمقيمين في منع التجول.

وبيّن أن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها اليوم ستبدأ عملية تطبيقها ابتداءً من يوم غد الخميس.

وأوضح "الشلهوب" أن مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.

وشدد المتحدث الرسمي على تطبيق العقوبات على من ينشر التهوين في أمر منع التجول.

فيما بين أنه سيتم اليوم توضيح التفاصيل الجديدة لأمر منع الدخول والخروج من مدن: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن المزارعين يعتبرون ضمن الأنشطة المستثناة.

...........

قال: الوزارة ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة

متحدث "الداخلية": مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص لا المركبة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم: إن مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس #كورونا: هناك التزام عالٍ من المواطنين والمقيمين في #منع_التجول.

وأوضح أن "الداخلية" ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:58 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:06 PM

متحدث "الداخلية": مخالفة منع التجول تسجل على الشخص.. وعقوبات لمن ينشر مقاطع التهوين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,323

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الجهات الامنية رصدت التزاماً عالياً من المواطنين والمقيمين في منع التجول.

وبيّن أن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها اليوم ستبدأ عملية تطبيقها ابتداءً من يوم غد الخميس.

وأوضح "الشلهوب" أن مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.

وشدد المتحدث الرسمي على تطبيق العقوبات على من ينشر التهوين في أمر منع التجول.

فيما بين أنه سيتم اليوم توضيح التفاصيل الجديدة لأمر منع الدخول والخروج من مدن: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن المزارعين يعتبرون ضمن الأنشطة المستثناة.

...........

قال: الوزارة ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة

متحدث "الداخلية": مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص لا المركبة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم: إن مخالفة #منع_التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مستجدات فيروس #كورونا: هناك التزام عالٍ من المواطنين والمقيمين في #منع_التجول.

وأوضح أن "الداخلية" ستعلن اليوم حدود مناطق منع ودخول مدن الرياض ومكة والمدينة.

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