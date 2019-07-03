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مبتعث من جامعة جازان يحقق أفضل "بوستر" لداء السكري في هولندا

بمشاركة أكثر من 37 جامعة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا

حقق مبتعث جامعة جازان محمد باجحزر أفضل بوستر علمي في المؤتمر الدولي الـ37 لداء السكري والتغذية المنعقد في مدينة "كيركراد" بهولندا، الذي يقام بإشراف وإدارة مجموعة دراسة داء السكري والتغذية من الجمعية الأوروبية لدراسة داء السكري.

وبين المبتعث "باجحزر" أن المشاركات تضمنت أكثر من 40 "بوستر علمي" لمشاركين من جامعات يفوق عددها 37 جامعة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا.
وعن طبيعية بحثه وأبرز نتائجه العلمية، قال "باجحزر": "لقد خلصت نتائج البحث وعنوانه "أثر الإسراف في استهلاك المشروبات الغازية السكرية على نسب الأحماض الدهنية في الجسم" إلى أن تناول المشروب الغازي السكري بمعدل لتر واحد في اليوم على مدى ٦ شهور صاحبه ارتفاع الدهون في النسيج العضلي وارتفاع دهون الكبد وارتفاع الدهون الثلاثية في الدم وارتفاع مجموع كولسترول الدم عند مقارنته بشرب نفس الكميات من الحليب أو مشروب غازي "دايت" أو الماء لنفس مدة الـ6 شهور.

وأشار الباحث إلى أنه وبتحليل ثانوي لعينات الدم اتضح زيادة الحامض الدهني المشبع (البالميتيك)؛ وهو من الدلالات التي تعكس زيادة خطورة الإصابة بأمراض كالنوع الثاني من السكري والكبد الدهني والمتلازمة الاستقلابية.
يذكر أن طالب الدكتوراه محمد باجحزر مبتعث من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التغذية الإكلينيكية، إلى جامعة "أوبسالا" بالسويد، ويعد أول سعودي يفوز بأحد جوائز هذا المؤتمر التخصصي منذ انطلاق دوراته عام 1982م.

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مبتعث من جامعة جازان يحقق أفضل "بوستر" لداء السكري في هولندا
سبق

حقق مبتعث جامعة جازان محمد باجحزر أفضل بوستر علمي في المؤتمر الدولي الـ37 لداء السكري والتغذية المنعقد في مدينة "كيركراد" بهولندا، الذي يقام بإشراف وإدارة مجموعة دراسة داء السكري والتغذية من الجمعية الأوروبية لدراسة داء السكري.

وبين المبتعث "باجحزر" أن المشاركات تضمنت أكثر من 40 "بوستر علمي" لمشاركين من جامعات يفوق عددها 37 جامعة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا.
وعن طبيعية بحثه وأبرز نتائجه العلمية، قال "باجحزر": "لقد خلصت نتائج البحث وعنوانه "أثر الإسراف في استهلاك المشروبات الغازية السكرية على نسب الأحماض الدهنية في الجسم" إلى أن تناول المشروب الغازي السكري بمعدل لتر واحد في اليوم على مدى ٦ شهور صاحبه ارتفاع الدهون في النسيج العضلي وارتفاع دهون الكبد وارتفاع الدهون الثلاثية في الدم وارتفاع مجموع كولسترول الدم عند مقارنته بشرب نفس الكميات من الحليب أو مشروب غازي "دايت" أو الماء لنفس مدة الـ6 شهور.

وأشار الباحث إلى أنه وبتحليل ثانوي لعينات الدم اتضح زيادة الحامض الدهني المشبع (البالميتيك)؛ وهو من الدلالات التي تعكس زيادة خطورة الإصابة بأمراض كالنوع الثاني من السكري والكبد الدهني والمتلازمة الاستقلابية.
يذكر أن طالب الدكتوراه محمد باجحزر مبتعث من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التغذية الإكلينيكية، إلى جامعة "أوبسالا" بالسويد، ويعد أول سعودي يفوز بأحد جوائز هذا المؤتمر التخصصي منذ انطلاق دوراته عام 1982م.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
07:51 PM

مبتعث من جامعة جازان يحقق أفضل "بوستر" لداء السكري في هولندا

بمشاركة أكثر من 37 جامعة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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حقق مبتعث جامعة جازان محمد باجحزر أفضل بوستر علمي في المؤتمر الدولي الـ37 لداء السكري والتغذية المنعقد في مدينة "كيركراد" بهولندا، الذي يقام بإشراف وإدارة مجموعة دراسة داء السكري والتغذية من الجمعية الأوروبية لدراسة داء السكري.

وبين المبتعث "باجحزر" أن المشاركات تضمنت أكثر من 40 "بوستر علمي" لمشاركين من جامعات يفوق عددها 37 جامعة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا.
وعن طبيعية بحثه وأبرز نتائجه العلمية، قال "باجحزر": "لقد خلصت نتائج البحث وعنوانه "أثر الإسراف في استهلاك المشروبات الغازية السكرية على نسب الأحماض الدهنية في الجسم" إلى أن تناول المشروب الغازي السكري بمعدل لتر واحد في اليوم على مدى ٦ شهور صاحبه ارتفاع الدهون في النسيج العضلي وارتفاع دهون الكبد وارتفاع الدهون الثلاثية في الدم وارتفاع مجموع كولسترول الدم عند مقارنته بشرب نفس الكميات من الحليب أو مشروب غازي "دايت" أو الماء لنفس مدة الـ6 شهور.

وأشار الباحث إلى أنه وبتحليل ثانوي لعينات الدم اتضح زيادة الحامض الدهني المشبع (البالميتيك)؛ وهو من الدلالات التي تعكس زيادة خطورة الإصابة بأمراض كالنوع الثاني من السكري والكبد الدهني والمتلازمة الاستقلابية.
يذكر أن طالب الدكتوراه محمد باجحزر مبتعث من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التغذية الإكلينيكية، إلى جامعة "أوبسالا" بالسويد، ويعد أول سعودي يفوز بأحد جوائز هذا المؤتمر التخصصي منذ انطلاق دوراته عام 1982م.

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