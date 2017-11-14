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"كلكتاوي" يكرم عددًا من الأطباء في مستشفى حراء

قام بمتابعة الطلاب والطالبات المتدربين في سنة الامتياز

ضمن التعاون المشترك بين كلية العلوم الصحية بالليث التابعة لجامعة أم القرى ومستشفى حراء العام بمكة المكرمة، وحرصًا من وكالة الكلية لشؤون المستشفيات والتدريب على تعزيز العلاقات مع مراكز التدريب، وكذلك متابعة طلاب وطالبات الامتياز، قام الدكتور مهند صلاح كلكتاوي وكيل الكلية لشؤون المستشفيات والتدريب بمستشفى حراء بمكة المكرمة بمتابعة الطلاب والطالبات المتدربين في سنة الامتياز، وتكريم قسم الصحة العامة وإدارة التدريب والابتعاث بالمستشفى.

وتم تبادل الحديث مع الدكتورة آلاء الحازمي رئيسة قسم الصحة العامة، ونائبها الدكتور محمد حرازي، في البحث وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والخدمة المجتمعية المستقبلية.

وتم خلال الزيارة تكريم الدكتورة آلاء الحازمي، ونائبها الدكتور محمد حرازي، وكذلك الدكتور عبدالمجيد خان مدير التدريب والابتعاث بالمستشفى، ومنسقة التدريب عفاف الطلحي.


وأثنت الدكتورة آلاء الحازمي ونائبها الدكتور الحرازي على مستوى طلاب الكلية، وكذلك حرص إدارة العلوم الصحية بالليث في جامعة أم القرى ومنسوبيها على متابعة التدريب، وكذلك حرصهم على عملهم المشترك مع المستشفى.

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"كلكتاوي" يكرم عددًا من الأطباء في مستشفى حراء
سبق

ضمن التعاون المشترك بين كلية العلوم الصحية بالليث التابعة لجامعة أم القرى ومستشفى حراء العام بمكة المكرمة، وحرصًا من وكالة الكلية لشؤون المستشفيات والتدريب على تعزيز العلاقات مع مراكز التدريب، وكذلك متابعة طلاب وطالبات الامتياز، قام الدكتور مهند صلاح كلكتاوي وكيل الكلية لشؤون المستشفيات والتدريب بمستشفى حراء بمكة المكرمة بمتابعة الطلاب والطالبات المتدربين في سنة الامتياز، وتكريم قسم الصحة العامة وإدارة التدريب والابتعاث بالمستشفى.

وتم تبادل الحديث مع الدكتورة آلاء الحازمي رئيسة قسم الصحة العامة، ونائبها الدكتور محمد حرازي، في البحث وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والخدمة المجتمعية المستقبلية.

وتم خلال الزيارة تكريم الدكتورة آلاء الحازمي، ونائبها الدكتور محمد حرازي، وكذلك الدكتور عبدالمجيد خان مدير التدريب والابتعاث بالمستشفى، ومنسقة التدريب عفاف الطلحي.


وأثنت الدكتورة آلاء الحازمي ونائبها الدكتور الحرازي على مستوى طلاب الكلية، وكذلك حرص إدارة العلوم الصحية بالليث في جامعة أم القرى ومنسوبيها على متابعة التدريب، وكذلك حرصهم على عملهم المشترك مع المستشفى.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
01:30 AM

"كلكتاوي" يكرم عددًا من الأطباء في مستشفى حراء

قام بمتابعة الطلاب والطالبات المتدربين في سنة الامتياز

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ضمن التعاون المشترك بين كلية العلوم الصحية بالليث التابعة لجامعة أم القرى ومستشفى حراء العام بمكة المكرمة، وحرصًا من وكالة الكلية لشؤون المستشفيات والتدريب على تعزيز العلاقات مع مراكز التدريب، وكذلك متابعة طلاب وطالبات الامتياز، قام الدكتور مهند صلاح كلكتاوي وكيل الكلية لشؤون المستشفيات والتدريب بمستشفى حراء بمكة المكرمة بمتابعة الطلاب والطالبات المتدربين في سنة الامتياز، وتكريم قسم الصحة العامة وإدارة التدريب والابتعاث بالمستشفى.

وتم تبادل الحديث مع الدكتورة آلاء الحازمي رئيسة قسم الصحة العامة، ونائبها الدكتور محمد حرازي، في البحث وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والخدمة المجتمعية المستقبلية.

وتم خلال الزيارة تكريم الدكتورة آلاء الحازمي، ونائبها الدكتور محمد حرازي، وكذلك الدكتور عبدالمجيد خان مدير التدريب والابتعاث بالمستشفى، ومنسقة التدريب عفاف الطلحي.


وأثنت الدكتورة آلاء الحازمي ونائبها الدكتور الحرازي على مستوى طلاب الكلية، وكذلك حرص إدارة العلوم الصحية بالليث في جامعة أم القرى ومنسوبيها على متابعة التدريب، وكذلك حرصهم على عملهم المشترك مع المستشفى.

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