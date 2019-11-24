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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بجمهورية القمر العلاقات الثنائية

بحضور وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد قطان

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. بحضور، وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بجمهورية القمر العلاقات الثنائية
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. بحضور، وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
06:24 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بجمهورية القمر العلاقات الثنائية

بحضور وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد قطان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. بحضور، وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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