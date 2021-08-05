النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الألماني

عيّن حديثاً في المملكة.. و"الجبير" تمنى له التوفيق بعمله

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه، المعين حديثاً سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الألماني
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه، المعين حديثاً سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
03:49 PM

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الألماني

عيّن حديثاً في المملكة.. و"الجبير" تمنى له التوفيق بعمله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
419

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه، المعين حديثاً سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,446
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,178

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة