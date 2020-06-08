النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من الـ 3.369 حالة.. 3 مدن سعودية تسجل 1.699 إصابة جديدة بكورونا

"الصحة": الرياض سجلت 746 حالة إصابة ومكة المكرمة 376 وجدة 577

سجّلت ثلاث مدن سعودية رقماً بارزاً ضمن قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت الرياض 746 حالة إصابة، ومكة المكرمة 376، وجدة 577، وهو ما بلغ مجموعه 1.699 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3.369 حالة إصابة جديدة، و1.707 حالات تعافٍ، و34 حالة وفاة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من الـ 3.369 حالة.. 3 مدن سعودية تسجل 1.699 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت ثلاث مدن سعودية رقماً بارزاً ضمن قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت الرياض 746 حالة إصابة، ومكة المكرمة 376، وجدة 577، وهو ما بلغ مجموعه 1.699 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3.369 حالة إصابة جديدة، و1.707 حالات تعافٍ، و34 حالة وفاة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
03:51 PM

من الـ 3.369 حالة.. 3 مدن سعودية تسجل 1.699 إصابة جديدة بكورونا

"الصحة": الرياض سجلت 746 حالة إصابة ومكة المكرمة 376 وجدة 577

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
14,861

سجّلت ثلاث مدن سعودية رقماً بارزاً ضمن قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت الرياض 746 حالة إصابة، ومكة المكرمة 376، وجدة 577، وهو ما بلغ مجموعه 1.699 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3.369 حالة إصابة جديدة، و1.707 حالات تعافٍ، و34 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,933
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,399
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,010

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة