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أمير الرياض عن توحيد خطبة الجمعة: فكرة حضارية ونفذتها "الشؤون الإسلامية" باحتراف

أشاد بجهودها في نشر الوسطية والاعتدال في المملكة

أكد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أن توحيد خطب الجمعة بمساجد وجوامع المملكة خلال الجمعة الماضية للحديث عن نعمة توحيد المملكة تزامنًا مع اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة، فكرة حضارية ومفيدة نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية بكل احترافية، مرجعاً ذلك لحسن إدارة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يقوم بدوره والجميع يقتدي بما يجب أن يكون عليه الوضع لخدمة هذه البلاد في كل أمورها الدينية والدنيوية.

جاء ذلك في ردٍّ على سؤال الزميل عبدالله العنزي، عن كيف رأيتم أثر توحيد الخطب بالمملكة للحديث عن نعمة توحيد المملكة ومواكبة منبر الجمعة للمناسبات الوطنية عقب تدشينه لمبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي دشنها بمكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي تنفذها الوزارة بمساجد وجوامع الرياض.

وقال: "نعيش في ظل شريعة إسلامية واضحة تؤسس لمنهج نظيف في هذه البلاد، وهذا المبدأ الجميع مقتنع فيه، وأرجو أن نوفق جميعاً إلى ما فيه الخير".

وأضاف: "كما أرجو التوفيق لرجال الوزارة في تنفيذ السياسة التي ترسمها لهم القيادة الرشيدة في كل الأعمال والأقوال، وعلى رأس الجميع الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يؤدي هذا الدور بشكل دقيق ومحترف وأرجو له التوفيق".

ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في توجيه المنابر الدعوية لنشر منهج الوسطية والاعتدال، ومنها إقامة وتنفيذ مثل هذه المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض عن توحيد خطبة الجمعة: فكرة حضارية ونفذتها "الشؤون الإسلامية" باحتراف
سبق

أكد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أن توحيد خطب الجمعة بمساجد وجوامع المملكة خلال الجمعة الماضية للحديث عن نعمة توحيد المملكة تزامنًا مع اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة، فكرة حضارية ومفيدة نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية بكل احترافية، مرجعاً ذلك لحسن إدارة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يقوم بدوره والجميع يقتدي بما يجب أن يكون عليه الوضع لخدمة هذه البلاد في كل أمورها الدينية والدنيوية.

جاء ذلك في ردٍّ على سؤال الزميل عبدالله العنزي، عن كيف رأيتم أثر توحيد الخطب بالمملكة للحديث عن نعمة توحيد المملكة ومواكبة منبر الجمعة للمناسبات الوطنية عقب تدشينه لمبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي دشنها بمكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي تنفذها الوزارة بمساجد وجوامع الرياض.

وقال: "نعيش في ظل شريعة إسلامية واضحة تؤسس لمنهج نظيف في هذه البلاد، وهذا المبدأ الجميع مقتنع فيه، وأرجو أن نوفق جميعاً إلى ما فيه الخير".

وأضاف: "كما أرجو التوفيق لرجال الوزارة في تنفيذ السياسة التي ترسمها لهم القيادة الرشيدة في كل الأعمال والأقوال، وعلى رأس الجميع الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يؤدي هذا الدور بشكل دقيق ومحترف وأرجو له التوفيق".

ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في توجيه المنابر الدعوية لنشر منهج الوسطية والاعتدال، ومنها إقامة وتنفيذ مثل هذه المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:26 PM

أمير الرياض عن توحيد خطبة الجمعة: فكرة حضارية ونفذتها "الشؤون الإسلامية" باحتراف

أشاد بجهودها في نشر الوسطية والاعتدال في المملكة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
2,099

أكد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أن توحيد خطب الجمعة بمساجد وجوامع المملكة خلال الجمعة الماضية للحديث عن نعمة توحيد المملكة تزامنًا مع اليوم الوطني الـ90 لتوحيد المملكة، فكرة حضارية ومفيدة نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية بكل احترافية، مرجعاً ذلك لحسن إدارة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يقوم بدوره والجميع يقتدي بما يجب أن يكون عليه الوضع لخدمة هذه البلاد في كل أمورها الدينية والدنيوية.

جاء ذلك في ردٍّ على سؤال الزميل عبدالله العنزي، عن كيف رأيتم أثر توحيد الخطب بالمملكة للحديث عن نعمة توحيد المملكة ومواكبة منبر الجمعة للمناسبات الوطنية عقب تدشينه لمبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي دشنها بمكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي تنفذها الوزارة بمساجد وجوامع الرياض.

وقال: "نعيش في ظل شريعة إسلامية واضحة تؤسس لمنهج نظيف في هذه البلاد، وهذا المبدأ الجميع مقتنع فيه، وأرجو أن نوفق جميعاً إلى ما فيه الخير".

وأضاف: "كما أرجو التوفيق لرجال الوزارة في تنفيذ السياسة التي ترسمها لهم القيادة الرشيدة في كل الأعمال والأقوال، وعلى رأس الجميع الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يؤدي هذا الدور بشكل دقيق ومحترف وأرجو له التوفيق".

ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في توجيه المنابر الدعوية لنشر منهج الوسطية والاعتدال، ومنها إقامة وتنفيذ مثل هذه المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

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