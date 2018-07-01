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بالفيديو.. صرخاتها لم تشفع لها.. سيدة تضع مولودها بالسيارة بعد رفض تنويمها

"صحة جازان": التحقيق مع المستشفى المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة

وضعت سيدة داخل سيارة زوجها مساء الخميس، بعد رفض قبول حالتها بحجة أن ولادتها لم يحن موعدها بعد، رغم شعورها بالطلق، ولكن لم يستجب الطاقم الطبي لتوسلاتها بالبقاء دخل المستشفى، ما اضطر زوجها إلى الإسراع إلى مستشفى آخر ولكن الجنين لم ينتظر وخرج قبل وصول والديه للمستشفى ببضع كيلو مترات.

تفاصيل القصة المحزنة يرويها لـ"سبق"، والد الجنين ويقول: "دهمت زوجتي مساء الخميس آلام المخاض، فهرعت بها إلى مستشفى أحد المسارحة، وبعد الكشف المبدئي رفضت الطبيبة إدخالها بحجة أن ولادتها متأخرة كما لم تشفع لها صرخات زوجتي وظهور علامات اقتراب الوضع، واضطررت إلى أخذها على وجه السرعة والانطلاق إلى مستشفى آخر، وقبل الوصول فوجئت بصرخات الطفل وقد خرج من رحم أمه، وكاد يسقط على أرضية السيارة ووصلت للمستشفى، حيث استقبلنا فريق طبي متكامل وأنقذنا الطفل من موت محقق. يذكر أن الجنين ووالدته يتمتعان بصحة جيدة ولله الحمد.

من جانبه، أوضح متحدث صحة جازان نبيل غاوي لـ"سبق"، أنه تم التوجيه من مدير عام ‫صحة جازان لإدارة المتابعة بالتحقق والتحقيق في تفاصيل الحادثة، والتحقيق مع المستشفى المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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بالفيديو.. صرخاتها لم تشفع لها.. سيدة تضع مولودها بالسيارة بعد رفض تنويمها
سبق

وضعت سيدة داخل سيارة زوجها مساء الخميس، بعد رفض قبول حالتها بحجة أن ولادتها لم يحن موعدها بعد، رغم شعورها بالطلق، ولكن لم يستجب الطاقم الطبي لتوسلاتها بالبقاء دخل المستشفى، ما اضطر زوجها إلى الإسراع إلى مستشفى آخر ولكن الجنين لم ينتظر وخرج قبل وصول والديه للمستشفى ببضع كيلو مترات.

تفاصيل القصة المحزنة يرويها لـ"سبق"، والد الجنين ويقول: "دهمت زوجتي مساء الخميس آلام المخاض، فهرعت بها إلى مستشفى أحد المسارحة، وبعد الكشف المبدئي رفضت الطبيبة إدخالها بحجة أن ولادتها متأخرة كما لم تشفع لها صرخات زوجتي وظهور علامات اقتراب الوضع، واضطررت إلى أخذها على وجه السرعة والانطلاق إلى مستشفى آخر، وقبل الوصول فوجئت بصرخات الطفل وقد خرج من رحم أمه، وكاد يسقط على أرضية السيارة ووصلت للمستشفى، حيث استقبلنا فريق طبي متكامل وأنقذنا الطفل من موت محقق. يذكر أن الجنين ووالدته يتمتعان بصحة جيدة ولله الحمد.

من جانبه، أوضح متحدث صحة جازان نبيل غاوي لـ"سبق"، أنه تم التوجيه من مدير عام ‫صحة جازان لإدارة المتابعة بالتحقق والتحقيق في تفاصيل الحادثة، والتحقيق مع المستشفى المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
12:33 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:28 AM

بالفيديو.. صرخاتها لم تشفع لها.. سيدة تضع مولودها بالسيارة بعد رفض تنويمها

"صحة جازان": التحقيق مع المستشفى المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة

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فهد كاملي - جازان
119
162,785

وضعت سيدة داخل سيارة زوجها مساء الخميس، بعد رفض قبول حالتها بحجة أن ولادتها لم يحن موعدها بعد، رغم شعورها بالطلق، ولكن لم يستجب الطاقم الطبي لتوسلاتها بالبقاء دخل المستشفى، ما اضطر زوجها إلى الإسراع إلى مستشفى آخر ولكن الجنين لم ينتظر وخرج قبل وصول والديه للمستشفى ببضع كيلو مترات.

تفاصيل القصة المحزنة يرويها لـ"سبق"، والد الجنين ويقول: "دهمت زوجتي مساء الخميس آلام المخاض، فهرعت بها إلى مستشفى أحد المسارحة، وبعد الكشف المبدئي رفضت الطبيبة إدخالها بحجة أن ولادتها متأخرة كما لم تشفع لها صرخات زوجتي وظهور علامات اقتراب الوضع، واضطررت إلى أخذها على وجه السرعة والانطلاق إلى مستشفى آخر، وقبل الوصول فوجئت بصرخات الطفل وقد خرج من رحم أمه، وكاد يسقط على أرضية السيارة ووصلت للمستشفى، حيث استقبلنا فريق طبي متكامل وأنقذنا الطفل من موت محقق. يذكر أن الجنين ووالدته يتمتعان بصحة جيدة ولله الحمد.

من جانبه، أوضح متحدث صحة جازان نبيل غاوي لـ"سبق"، أنه تم التوجيه من مدير عام ‫صحة جازان لإدارة المتابعة بالتحقق والتحقيق في تفاصيل الحادثة، والتحقيق مع المستشفى المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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