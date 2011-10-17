شاهد.. "الربيعة" يودع منسوبي الصحة ويشكرهم على جهودهم لخدمة الوطن

أثنى على تفانيهم خلال جائحة كورونا

ودّع الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، منسوبي وزارة الصحة بعد أن صدر الأمر الملكي الكريم بإعفائه من منصبه في وزارة الصحة وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة.

وقام "الربيعة" بزيارة قيادات ومنسوبي الصحة في مواقع عملهم، وقدم لهم الشكر على كل الجهود التي قدموها والإخلاص والتفاني لخدمة الوطن خلال جائحة كورونا، بالإضافة لمساهمتهم في تطوير القطاع الصحي.

وكان في استقبال الدكتور توفيق الربيعة وتوديعه وزير الصحة فهد الجلاجل المعين حديثًا بالأمر الملكي الكريم.