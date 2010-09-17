توقّع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، وتستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ومنطقة المدينة المنوّرة.

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-17 توقّع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، وتستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ومنطقة المدينة المنوّرة.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 01:03 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة تنشط الرياح السطحية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة





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توقّع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، وتستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ومنطقة المدينة المنوّرة.