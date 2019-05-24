النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير الجوف يوجه بوضع ساعة العد التنازلي على المشاريع

لتحقيق الشفافية واستشعار أهمية متابعتها والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها

وجه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بوضع الساعة الرقميَّة لكل مشروع يتم تنفيذه، بحيث تُوضَّح هذه الساعة مواعيد انتهاء المشروعات الخدميَّة، وخاصَّة تلك التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.

وأشار نائب أمير الجوف إلى أن هذه الخطوة تأتي من مبدأ تحقيق الشفافية، واستشعار المسؤولين بأهميَّة متابعة المشروعات والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها في أوقاتها المحدَّدة ووفق برنامجها الزمني, كما أنها تشرك المواطنين في الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكوميَّة ووقت الانتهاء منها.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن فهد أن إمارة المنطقة ستسعى جاهدة لدعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر وتذليل العقبات أمام تنفيذه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير الجوف يوجه بوضع ساعة العد التنازلي على المشاريع
سبق

وجه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بوضع الساعة الرقميَّة لكل مشروع يتم تنفيذه، بحيث تُوضَّح هذه الساعة مواعيد انتهاء المشروعات الخدميَّة، وخاصَّة تلك التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.

وأشار نائب أمير الجوف إلى أن هذه الخطوة تأتي من مبدأ تحقيق الشفافية، واستشعار المسؤولين بأهميَّة متابعة المشروعات والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها في أوقاتها المحدَّدة ووفق برنامجها الزمني, كما أنها تشرك المواطنين في الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكوميَّة ووقت الانتهاء منها.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن فهد أن إمارة المنطقة ستسعى جاهدة لدعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر وتذليل العقبات أمام تنفيذه.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
08:47 PM

نائب أمير الجوف يوجه بوضع ساعة العد التنازلي على المشاريع

لتحقيق الشفافية واستشعار أهمية متابعتها والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
0
1,212

وجه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بوضع الساعة الرقميَّة لكل مشروع يتم تنفيذه، بحيث تُوضَّح هذه الساعة مواعيد انتهاء المشروعات الخدميَّة، وخاصَّة تلك التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.

وأشار نائب أمير الجوف إلى أن هذه الخطوة تأتي من مبدأ تحقيق الشفافية، واستشعار المسؤولين بأهميَّة متابعة المشروعات والتأكيد على المقاولين بسرعة إنجازها في أوقاتها المحدَّدة ووفق برنامجها الزمني, كما أنها تشرك المواطنين في الرقابة على تنفيذ المشروعات الحكوميَّة ووقت الانتهاء منها.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن فهد أن إمارة المنطقة ستسعى جاهدة لدعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر وتذليل العقبات أمام تنفيذه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,792
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,757
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,127
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,385

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة