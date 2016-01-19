أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و5805 بكوريا الجنوبية

في الـ24 ساعة الماضية

سجلت ألمانيا أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في الـ24 ساعة الماضية؛ وفقًا لبيانات أصدرتها السلطات الصحية في البلاد في وقت مبكر الأربعاء.

وقال معهد روبرت كوخ: إن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل 112.323 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية و239 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 5805 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 705 آلاف و902 إصابة و74 حالة وفاة؛ بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء.