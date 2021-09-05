يأتي هذا الدعم في إطار خطط التوسع في الخدمات الصحية بالمحافظة بهدف تقليل نسب الإحالات الطبية وسعياً لتحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية عبر التوسع في كثير من الخدمات الطبية؛ كالعمليات الجراحية والعيادات التخصصية لتخدم أكبر عدد ممكن من المراجعين.

وتضمن الدعم على مستوى برنامج الطبيب الزائر بـ 9 أطباء استشاريين في مختلف التخصصات الدقيقة والعامة.

وأبانت أن الدعم شمل "طبيباً نائباً في تخصص أمراض القلب، وطبيباً نائباً في تخصص المختبرات الطبية، وثلاثة أطباء مقيمين في تخصص الباطنة والطوارئ" عبر برنامج الدعم الطبي الدائم.

دعّمت "صحة الرياض"، مستشفى عفيف العام بعدد من الكوادر الطبية المتخصصة ضمن برامج الدعم المختلفة خلال الربع الرابع لعام 2021م.

"صحة الرياض" تدعم مستشفى عفيف العام بأطباء استشاريين في مختلف التخصصات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-05 دعّمت "صحة الرياض"، مستشفى عفيف العام بعدد من الكوادر الطبية المتخصصة ضمن برامج الدعم المختلفة خلال الربع الرابع لعام 2021م. وأبانت أن الدعم شمل "طبيباً نائباً في تخصص أمراض القلب، وطبيباً نائباً في تخصص المختبرات الطبية، وثلاثة أطباء مقيمين في تخصص الباطنة والطوارئ" عبر برنامج الدعم الطبي الدائم. وتضمن الدعم على مستوى برنامج الطبيب الزائر بـ 9 أطباء استشاريين في مختلف التخصصات الدقيقة والعامة. يأتي هذا الدعم في إطار خطط التوسع في الخدمات الصحية بالمحافظة بهدف تقليل نسب الإحالات الطبية وسعياً لتحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية عبر التوسع في كثير من الخدمات الطبية؛ كالعمليات الجراحية والعيادات التخصصية لتخدم أكبر عدد ممكن من المراجعين.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 12:00 PM

"صحة الرياض" تدعم مستشفى عفيف العام بأطباء استشاريين في مختلف التخصصات في إطار خطط التوسع في الخدمات الصحية بالمحافظة بهدف تقليل نسب الإحالات





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دعّمت "صحة الرياض"، مستشفى عفيف العام بعدد من الكوادر الطبية المتخصصة ضمن برامج الدعم المختلفة خلال الربع الرابع لعام 2021م.

وأبانت أن الدعم شمل "طبيباً نائباً في تخصص أمراض القلب، وطبيباً نائباً في تخصص المختبرات الطبية، وثلاثة أطباء مقيمين في تخصص الباطنة والطوارئ" عبر برنامج الدعم الطبي الدائم.

وتضمن الدعم على مستوى برنامج الطبيب الزائر بـ 9 أطباء استشاريين في مختلف التخصصات الدقيقة والعامة.

يأتي هذا الدعم في إطار خطط التوسع في الخدمات الصحية بالمحافظة بهدف تقليل نسب الإحالات الطبية وسعياً لتحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية عبر التوسع في كثير من الخدمات الطبية؛ كالعمليات الجراحية والعيادات التخصصية لتخدم أكبر عدد ممكن من المراجعين.