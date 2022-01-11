"عبد العزيز جوخدار" رئيساً تنفيذياً لفرع بنك قطر الوطني في السعودية

وفق إستراتيجية المجموعة لتعزيز خطط النمو والتوسع والمنافسة في السوق السعودي

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، تعيين عبدالعزيز خالد جوخدار رئيساً تنفيذياً لفرع بنك قطر الوطني QNB، في المملكة.

وسيعمل الجوخدار في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لـ QNB السعودية، وفق إستراتيجية المجموعة التي تهدف لتعزيز خطط النمو والتوسع والمنافسة في السوق السعودي.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد يحمل شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة وسط فلوريدا، إضافة إلى شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة ستيتسون الأمريكية، ويتمتع بخبرة عملية تمتد لـ 17 عاماً، كان أبرزها توليه منصب المدير الإقليمي للشركات الكبرى والمؤسسية في بنك SABB.

وكانت مجموعة QNB قد افتتحت فرعها في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض في 2017 بهدف توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق السعودية.

وتفخر مجموعة QNB، الحائزة لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022.

وتوجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 31 دولة وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

ويعمل في المجموعة ما يزيد على 28,000 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل في أكثر من 1000 فرع ومكتب تمثيلي، إضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,300 جهاز.