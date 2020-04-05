يسوقونهم إلى الموت.. الملالي للإيرانيين: عودوا إلى أعمالكم وافتحوا الأسواق!

من تجاهل "خامنئي" دعوات إغلاق المواقع الدينية مؤقتاً إلى رفض "روحاني"

طالبت السلطات الإيرانية مواطنيها بالعودة إلى أعمالهم كالسابق وفتح المحال والتنقل في البلاد، في خطوة اعتبرت من قِبل خبراء الصحة نسفاً للجهود العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الإيرانية عقب انتهاء عطلة أعياد رأس السنة الإيرانية "النيروز"، ضرورة عودة الجميع إلى حياتهم بشكل طبيعي اعتباراً من أمس، الذي شهد خروج الملايين من الإيرانيين في الشوارع والتنقل في الأسواق والعودة إلى وظائفهم رغم بلوغ عدد الحالات 55743 مصاباً وعدد الوفيات بلغ 3452 حتى صباح اليوم، في الوقت الذي تؤكّد فيه تقارير عالمية عدم شفافية الأرقام القادمة من طهران، وأن عدد الحالات أكبر من المعلنة.

وأشارت التقارير إلى أن المدن الإيرانية اكتظت بالسيارات واستقل الملايين القطار والحافلات والمواصلات العامة للوصول إلى أماكن عملهم دون أي تقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأشار مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن لجنة مكافحة كورونا بعد نقاشات طويلة وجدت ضرورة إقفال جميع المرافق الاقتصادية وإلزام الجميع بضرورة البقاء في المنازل؛ لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ ومستشاريه رفضوا ذلك، وأعلنوا السماح للأعمال بالعودة لتجنب انهيار اقتصادي، على حد وصفهم.

وكانت الحكومة الإيرانية قد رفضت توزيع المساعدات كالمواد الغذائية أو المال لمساعدة المواطنين على البقاء في المنزل وتفادي الإصابة بالفيروس القاتل.

وفي وقت سابق، تجاهل المرشد الأعلى الإيراني دعوات عدد من الأطباء الايرانيين بضرورة إغلاق المواقع الدينية مؤقتاً وحجر مدينة قم؛ إلا أنه رفض الأمر؛ ما فاقم الأزمة في إيران بشكل كبير وأسهم كذلك في انتقال الفيروس إلى دول مجاورة.