3200 طالبة يشاركن بـ"ملتقى التثقيف" وسباقات الجري والدراجات بـ"جامعة خالد"

تضمن معرضًا يوضح أهمية الرياضة على الصحة العامة وألعابًا ترفيهية

رعت وكيلة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات الدكتورة خلود أبوملحة، انطلاق فعاليات الملتقى التثقيفي الصحي الرياضي الأول لطالبات الجامعة، والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب ممثلة بوكالة العمادة لشؤون الطالبات.

وتضمن الملتقى معرضًا تثقيفيًا يوضح أهمية الرياضة على الصحة العامة، شمل الجوانب الغذائية، والبدنية، والنفسية، بمشاركة كليات البنات ومركز التوجيه والإرشاد، ومنافسات سباق الجري، وسباق الدراجات، والتنس، وعددًا من الألعاب الترفيهية، وألعاب التوازن، وألعاب التحدي.

وبدأ الملتقى بكلمة لوكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة فاطمة شعبان عسيري، أكدت خلالها أن الملتقى يهدف إلى نشر الثقافة الرياضية ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالصحة، منوهة بأهمية تفعيل النشاط الرياضي ودعمه؛ للمساهمة في إيجاد مجتمع رياضي صحي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى ممارسي الرياضة المجتمعية، وأكدت أن النشاط الرياضي محل اهتمام العمادة وأن هذا الملتقى يُعد انطلاقة لفعاليات رياضية قادمة.

وقُصَّ شريط البداية إيذانًا بانطلاق الفعاليات؛ حيث بدأ سباق الجري بثلاث جولات توجت فيها المراكز الثلاثة الأولى؛ المركز الأول الكأس والميدالية الذهبية، والمركز الثاني الميدالية الفضية، والمركز الثالث الميدالية البرونزية.

وانطلق سباق الدراجات بثلاث جولات، توجت فيها أيضًا المراكز الثلاثة الأولى؛ المركز الأول الكأس والميدالية الذهبية، والمركز الثاني الميدالية الفضية، والمركز الثالث الميدالية البرونزية.

وشارك في الفعالية واستفاد منها ما يقارب 2390 طالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث شارك في سباق الجري 60 طالبة، وحصدت الطالبة غدير إبراهيم المركز الأول، فيما حصلت الطالبة الهنوف الشهراني على المركز الثاني، وحصلت الطالبة شذى الشهري على المركز الثالث.

وشارك في سباق الدراجات 58 طالبة تنافس منهن على المراكز المتقدمة 30 طالبة، وحصدت ثلاث طالبات المراكز الثلاثة الأولى، وهن: غادة الذيب وطيف عسيري ومريم الزهراني.



كما شارك في منافسة كرة الطاولة (تنس الطاولة) 60 طالبة تنافسن ضمن عددٍ من الجولات.