النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

3200 طالبة يشاركن بـ"ملتقى التثقيف" وسباقات الجري والدراجات بـ"جامعة خالد"

تضمن معرضًا يوضح أهمية الرياضة على الصحة العامة وألعابًا ترفيهية

رعت وكيلة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات الدكتورة خلود أبوملحة، انطلاق فعاليات الملتقى التثقيفي الصحي الرياضي الأول لطالبات الجامعة، والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب ممثلة بوكالة العمادة لشؤون الطالبات.

وتضمن الملتقى معرضًا تثقيفيًا يوضح أهمية الرياضة على الصحة العامة، شمل الجوانب الغذائية، والبدنية، والنفسية، بمشاركة كليات البنات ومركز التوجيه والإرشاد، ومنافسات سباق الجري، وسباق الدراجات، والتنس، وعددًا من الألعاب الترفيهية، وألعاب التوازن، وألعاب التحدي.

وبدأ الملتقى بكلمة لوكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة فاطمة شعبان عسيري، أكدت خلالها أن الملتقى يهدف إلى نشر الثقافة الرياضية ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالصحة، منوهة بأهمية تفعيل النشاط الرياضي ودعمه؛ للمساهمة في إيجاد مجتمع رياضي صحي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى ممارسي الرياضة المجتمعية، وأكدت أن النشاط الرياضي محل اهتمام العمادة وأن هذا الملتقى يُعد انطلاقة لفعاليات رياضية قادمة.

وقُصَّ شريط البداية إيذانًا بانطلاق الفعاليات؛ حيث بدأ سباق الجري بثلاث جولات توجت فيها المراكز الثلاثة الأولى؛ المركز الأول الكأس والميدالية الذهبية، والمركز الثاني الميدالية الفضية، والمركز الثالث الميدالية البرونزية.

وانطلق سباق الدراجات بثلاث جولات، توجت فيها أيضًا المراكز الثلاثة الأولى؛ المركز الأول الكأس والميدالية الذهبية، والمركز الثاني الميدالية الفضية، والمركز الثالث الميدالية البرونزية.

وشارك في الفعالية واستفاد منها ما يقارب 2390 طالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث شارك في سباق الجري 60 طالبة، وحصدت الطالبة غدير إبراهيم المركز الأول، فيما حصلت الطالبة الهنوف الشهراني على المركز الثاني، وحصلت الطالبة شذى الشهري على المركز الثالث.

وشارك في سباق الدراجات 58 طالبة تنافس منهن على المراكز المتقدمة 30 طالبة، وحصدت ثلاث طالبات المراكز الثلاثة الأولى، وهن: غادة الذيب وطيف عسيري ومريم الزهراني.


كما شارك في منافسة كرة الطاولة (تنس الطاولة) 60 طالبة تنافسن ضمن عددٍ من الجولات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
3200 طالبة يشاركن بـ"ملتقى التثقيف" وسباقات الجري والدراجات بـ"جامعة خالد"
سبق

رعت وكيلة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات الدكتورة خلود أبوملحة، انطلاق فعاليات الملتقى التثقيفي الصحي الرياضي الأول لطالبات الجامعة، والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب ممثلة بوكالة العمادة لشؤون الطالبات.

وتضمن الملتقى معرضًا تثقيفيًا يوضح أهمية الرياضة على الصحة العامة، شمل الجوانب الغذائية، والبدنية، والنفسية، بمشاركة كليات البنات ومركز التوجيه والإرشاد، ومنافسات سباق الجري، وسباق الدراجات، والتنس، وعددًا من الألعاب الترفيهية، وألعاب التوازن، وألعاب التحدي.

وبدأ الملتقى بكلمة لوكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة فاطمة شعبان عسيري، أكدت خلالها أن الملتقى يهدف إلى نشر الثقافة الرياضية ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالصحة، منوهة بأهمية تفعيل النشاط الرياضي ودعمه؛ للمساهمة في إيجاد مجتمع رياضي صحي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى ممارسي الرياضة المجتمعية، وأكدت أن النشاط الرياضي محل اهتمام العمادة وأن هذا الملتقى يُعد انطلاقة لفعاليات رياضية قادمة.

وقُصَّ شريط البداية إيذانًا بانطلاق الفعاليات؛ حيث بدأ سباق الجري بثلاث جولات توجت فيها المراكز الثلاثة الأولى؛ المركز الأول الكأس والميدالية الذهبية، والمركز الثاني الميدالية الفضية، والمركز الثالث الميدالية البرونزية.

وانطلق سباق الدراجات بثلاث جولات، توجت فيها أيضًا المراكز الثلاثة الأولى؛ المركز الأول الكأس والميدالية الذهبية، والمركز الثاني الميدالية الفضية، والمركز الثالث الميدالية البرونزية.

وشارك في الفعالية واستفاد منها ما يقارب 2390 طالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث شارك في سباق الجري 60 طالبة، وحصدت الطالبة غدير إبراهيم المركز الأول، فيما حصلت الطالبة الهنوف الشهراني على المركز الثاني، وحصلت الطالبة شذى الشهري على المركز الثالث.

وشارك في سباق الدراجات 58 طالبة تنافس منهن على المراكز المتقدمة 30 طالبة، وحصدت ثلاث طالبات المراكز الثلاثة الأولى، وهن: غادة الذيب وطيف عسيري ومريم الزهراني.


كما شارك في منافسة كرة الطاولة (تنس الطاولة) 60 طالبة تنافسن ضمن عددٍ من الجولات.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
11:17 PM

3200 طالبة يشاركن بـ"ملتقى التثقيف" وسباقات الجري والدراجات بـ"جامعة خالد"

تضمن معرضًا يوضح أهمية الرياضة على الصحة العامة وألعابًا ترفيهية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
36

رعت وكيلة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات الدكتورة خلود أبوملحة، انطلاق فعاليات الملتقى التثقيفي الصحي الرياضي الأول لطالبات الجامعة، والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب ممثلة بوكالة العمادة لشؤون الطالبات.

وتضمن الملتقى معرضًا تثقيفيًا يوضح أهمية الرياضة على الصحة العامة، شمل الجوانب الغذائية، والبدنية، والنفسية، بمشاركة كليات البنات ومركز التوجيه والإرشاد، ومنافسات سباق الجري، وسباق الدراجات، والتنس، وعددًا من الألعاب الترفيهية، وألعاب التوازن، وألعاب التحدي.

وبدأ الملتقى بكلمة لوكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة فاطمة شعبان عسيري، أكدت خلالها أن الملتقى يهدف إلى نشر الثقافة الرياضية ورفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالصحة، منوهة بأهمية تفعيل النشاط الرياضي ودعمه؛ للمساهمة في إيجاد مجتمع رياضي صحي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى ممارسي الرياضة المجتمعية، وأكدت أن النشاط الرياضي محل اهتمام العمادة وأن هذا الملتقى يُعد انطلاقة لفعاليات رياضية قادمة.

وقُصَّ شريط البداية إيذانًا بانطلاق الفعاليات؛ حيث بدأ سباق الجري بثلاث جولات توجت فيها المراكز الثلاثة الأولى؛ المركز الأول الكأس والميدالية الذهبية، والمركز الثاني الميدالية الفضية، والمركز الثالث الميدالية البرونزية.

وانطلق سباق الدراجات بثلاث جولات، توجت فيها أيضًا المراكز الثلاثة الأولى؛ المركز الأول الكأس والميدالية الذهبية، والمركز الثاني الميدالية الفضية، والمركز الثالث الميدالية البرونزية.

وشارك في الفعالية واستفاد منها ما يقارب 2390 طالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث شارك في سباق الجري 60 طالبة، وحصدت الطالبة غدير إبراهيم المركز الأول، فيما حصلت الطالبة الهنوف الشهراني على المركز الثاني، وحصلت الطالبة شذى الشهري على المركز الثالث.

وشارك في سباق الدراجات 58 طالبة تنافس منهن على المراكز المتقدمة 30 طالبة، وحصدت ثلاث طالبات المراكز الثلاثة الأولى، وهن: غادة الذيب وطيف عسيري ومريم الزهراني.


كما شارك في منافسة كرة الطاولة (تنس الطاولة) 60 طالبة تنافسن ضمن عددٍ من الجولات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,366
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,749
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,036

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة