بلدية "شرفية جدة" تداهم منزلاً شعبياً لتحضير وإعداد الأطعمة

"البلوي": أنذرنا 70 محلاً بعد رصد مخالفات للاشتراطات البلدية

رصدت بلدية الشرفية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، منزلاً شعبياً يمارس نشاط تحضير وإعداد الطعام للمطاعم ويفتقد للاشتراطات الصحية، مما استلزم مداهمته وإتلاف الغذاء المعد للبيع وحجز المركبة التي تنقل الأطعمة مع تطبيق الغرامات والجزاءات.

وذكرت رئيس بلدية الشرفية هبة البلوي أن البلدية تشنّ حملات رقابية وجولات ميدانية مكثفة لمتابعة المنشآت الصحية والمهنية ومكافحة الظواهر السلبية، فيما يتعلق بالنظافة والتعديات ومكافحة التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء.

وقالت: البلدية ضمن جهودها الرقابة الميدانية على الأسواق أنذرت 70 محلاً صحياً في نطاق الفرع بعد رصد عدد من مخالفات الاشتراطات البلدية.

وأضافت: في سياق مكافحة البيع العشوائي صادرت بلدية الشرفية 25 بسطة مخالفة بحي بني مالك وسلمت المضبوطات للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وتم إتلاف طاولات عرض خارج المطاعم واستبعاد عدد من أكشاك الشاهي المخالفة.

وسحبت بلدية الشرفية 10 ناقلات مخالفة استغلت الشوارع والساحات في حي بني مالك للوقوف، وتسببت في إزعاج السكان، وتم حجزها داخل مواقع الإيواء، ورصد قسم التعديات في البلدية أربعة مواقع تقوم بأعمال ترميم دون تصريح نظامي، واتخذت حيالها الإجراءات النظامية، وتم إيقاف العمل وإشعار المخالفين لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

وأزال القسم "غرفة خشبية" عبارة عن تعدٍّ أحدثه محل مواد بناء، وضمن أعمال النظافة ومعالجة التشوه البصري استبدلت البلدية 140 حاوية، كما تمت معالجة 323 حاوية بالصيانة والغسيل.

وشملت الجهود إزالة الملصقات المخالفة على أعمدة الإنارة وفي الطرقات.