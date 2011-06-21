نائب وزير الزراعة: 6500 مزارع استفاد من برنامج "ريف" منذ إطلاقه

أكد حرص الوزارة على دعم المحاصيل المهمة تحقيقًا للاستدامة الغذائية

أوضح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، أن برنامج ريف حقق أرقامًا متسارعة منذ انطلاقة المشروع قبل تسعة أشهر، واستفاد منه 6500 مزارع، وأكثر من 4700 أسرة.

وتفصيلاً، قال "المشيطي" خلال حسابه الرسمي على "تويتر" تعليقًا على تغريدة لبرنامج "ريف": "تغمرنا السعادة ونحن نشاهد الأرقام المتسارعة التي يحققها برنامج ريف منذ إطلاقه قبل تسعة أشهر؛ فقد استفاد منه أكثر من 6500 مزارع، وأكثر من 4700 أسرة، مع حرص الوزارة على شمولية الدعم لمختلف أصناف المحاصيل المهمة تحقيقًا للاستدامة الغذائية، وتعزيزًا لدخل المزارعين".

وأعلن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) بدء دعمه لزراعة الليمون والحبحب البعلي؛ ويدعو المزارعين المختصين في هذا المجال للتقدم عبر بوابة ريف للدعم:‪reef.gov.sa