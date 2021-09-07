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خطر على صحتك.. طريقة سهلة لخفض ضغط الدم دون دواء

يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

لأن ارتفاع ضغط الدم خطر على الصحة، وصف أطباء أمريكيون من جامعة مايو كلينك طريقة سهلة لخفض ضغط الدم دون تناول أي أدوية أو عقاقير كيميائية.

لاحظ الأطباء أن التمارين منخفضة الكثافة وقصيرة المدى يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ومناسبة للوقاية من نوبات ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما ذكرت صحيفة"Daily Express ".

ونصح الخبراء بإجراء مثل هذه التدريبات بانتظام لمدة 12 دقيقة. وأوضح الأطباء: "أن هذه التمارين تهدف إلى تقلص عضلة معينة أو مجموعة عضلية معينة ويتم إجراؤها في وضع واحد دون حركة".

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، أوضح الخبراء أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون دون أعراض. علاوة على ذلك، فإن هذه الحالة مميتة، حيث إن المريض لديه مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في وقت سابق، قالت عالمة الأعصاب، آنا شيريبانوفا، إن الناس معتادون على التفكير في أن الصداع ينشأ عن ارتفاع ضغط الدم، ولكن في الواقع، هذا ليس هو الحال دائمًا.

وفقًا للاختصاصية، فإن الألم في أي جزء من الجسم هو في المقام الأول ضغط على الجسم، ولهذا السبب تظهر زيادة ضغط الدم كردة فعل.

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خطر على صحتك.. طريقة سهلة لخفض ضغط الدم دون دواء
سبق

لأن ارتفاع ضغط الدم خطر على الصحة، وصف أطباء أمريكيون من جامعة مايو كلينك طريقة سهلة لخفض ضغط الدم دون تناول أي أدوية أو عقاقير كيميائية.

لاحظ الأطباء أن التمارين منخفضة الكثافة وقصيرة المدى يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ومناسبة للوقاية من نوبات ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما ذكرت صحيفة"Daily Express ".

ونصح الخبراء بإجراء مثل هذه التدريبات بانتظام لمدة 12 دقيقة. وأوضح الأطباء: "أن هذه التمارين تهدف إلى تقلص عضلة معينة أو مجموعة عضلية معينة ويتم إجراؤها في وضع واحد دون حركة".

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، أوضح الخبراء أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون دون أعراض. علاوة على ذلك، فإن هذه الحالة مميتة، حيث إن المريض لديه مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في وقت سابق، قالت عالمة الأعصاب، آنا شيريبانوفا، إن الناس معتادون على التفكير في أن الصداع ينشأ عن ارتفاع ضغط الدم، ولكن في الواقع، هذا ليس هو الحال دائمًا.

وفقًا للاختصاصية، فإن الألم في أي جزء من الجسم هو في المقام الأول ضغط على الجسم، ولهذا السبب تظهر زيادة ضغط الدم كردة فعل.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
03:23 PM

خطر على صحتك.. طريقة سهلة لخفض ضغط الدم دون دواء

يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
5,394

لأن ارتفاع ضغط الدم خطر على الصحة، وصف أطباء أمريكيون من جامعة مايو كلينك طريقة سهلة لخفض ضغط الدم دون تناول أي أدوية أو عقاقير كيميائية.

لاحظ الأطباء أن التمارين منخفضة الكثافة وقصيرة المدى يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ومناسبة للوقاية من نوبات ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما ذكرت صحيفة"Daily Express ".

ونصح الخبراء بإجراء مثل هذه التدريبات بانتظام لمدة 12 دقيقة. وأوضح الأطباء: "أن هذه التمارين تهدف إلى تقلص عضلة معينة أو مجموعة عضلية معينة ويتم إجراؤها في وضع واحد دون حركة".

وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية، أوضح الخبراء أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون دون أعراض. علاوة على ذلك، فإن هذه الحالة مميتة، حيث إن المريض لديه مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في وقت سابق، قالت عالمة الأعصاب، آنا شيريبانوفا، إن الناس معتادون على التفكير في أن الصداع ينشأ عن ارتفاع ضغط الدم، ولكن في الواقع، هذا ليس هو الحال دائمًا.

وفقًا للاختصاصية، فإن الألم في أي جزء من الجسم هو في المقام الأول ضغط على الجسم، ولهذا السبب تظهر زيادة ضغط الدم كردة فعل.

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