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مقدمة برنامج "60 دقيقة" تسأل: هل ارتكبتَ أخطاء؟.. وهكذا كان رد ولي العهد

قال: مِن المُهم أن نتأكد أنها لن تتكرر

أكد ولي العهد، حرصه على التعلم من الأخطاء؛ لعدم تكرارها؛ مبينًا أن البشر مُعرّضون لارتكاب الأخطاء؛ لأن الأنبياء أنفسهم ارتكبوا أخطاءً.
واختتمت مقدمة برنامج "60 دقيقة" نورا أودونيل، حوارها التلفزيوني على قناة "CBS" مع سمو ولي العهد بسؤال: هل ارتكبتَ أخطاء، وما الدروس التي تعلمتَها؟ وجاء رد الأمير محمد بن سلمان: "الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر".

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مقدمة برنامج "60 دقيقة" تسأل: هل ارتكبتَ أخطاء؟.. وهكذا كان رد ولي العهد
سبق

أكد ولي العهد، حرصه على التعلم من الأخطاء؛ لعدم تكرارها؛ مبينًا أن البشر مُعرّضون لارتكاب الأخطاء؛ لأن الأنبياء أنفسهم ارتكبوا أخطاءً.
واختتمت مقدمة برنامج "60 دقيقة" نورا أودونيل، حوارها التلفزيوني على قناة "CBS" مع سمو ولي العهد بسؤال: هل ارتكبتَ أخطاء، وما الدروس التي تعلمتَها؟ وجاء رد الأمير محمد بن سلمان: "الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر".

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
09:31 AM

مقدمة برنامج "60 دقيقة" تسأل: هل ارتكبتَ أخطاء؟.. وهكذا كان رد ولي العهد

قال: مِن المُهم أن نتأكد أنها لن تتكرر

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
9,069

أكد ولي العهد، حرصه على التعلم من الأخطاء؛ لعدم تكرارها؛ مبينًا أن البشر مُعرّضون لارتكاب الأخطاء؛ لأن الأنبياء أنفسهم ارتكبوا أخطاءً.
واختتمت مقدمة برنامج "60 دقيقة" نورا أودونيل، حوارها التلفزيوني على قناة "CBS" مع سمو ولي العهد بسؤال: هل ارتكبتَ أخطاء، وما الدروس التي تعلمتَها؟ وجاء رد الأمير محمد بن سلمان: "الأنبياء أخطأوا؛ فكيف بنا نحن، لكن المهم إذا أخطأنا أن نتعلم من أخطائنا ونتأكد أنها لن تتكرر".

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