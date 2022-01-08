النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معلمة تحبس ابنها المصاب بـ"كورونا" في صندوق السيارة

الشرطة ألقت القبض عليها بتهمة "تعريض طفل للخطر"

ألقت الشرطة القبض على المعلمة الأمريكية سارة بيم "41" عامًا"، بتهمة "تعريض طفل للخطر"، وذلك بعدما حبست ابنها المصاب بفيروس كورونا في صندوق سيارة لحماية نفسها من التعرض للفيروس أثناء توجهها إلى موقع لإجراء مسحات فيروس كورونا.

وقد اتصل شاهد بالشرطة بعد سماعه صوت شخص في صندوق السيارة في 3 يناير في مقاطعة هاريس، في ولاية تكساس؛ وفقًا لموقع "كليك 2 هيوستون.كوم".

وبعد ذلك فتحت المعلمة غطاء صندوق السيارة لتكشف عن صبي ممدد في الداخل.

وقالت المعلمة "بيم": إن ابنها البالغ من العمر 13 عامًا ثبتت إصابته بكوفيد 19، وإنها كانت تنقله إلى موقع استاد بريدجون لإجراء مسحة اختبار آخر لتأكيد النتيجة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
معلمة تحبس ابنها المصاب بـ"كورونا" في صندوق السيارة
سبق

ألقت الشرطة القبض على المعلمة الأمريكية سارة بيم "41" عامًا"، بتهمة "تعريض طفل للخطر"، وذلك بعدما حبست ابنها المصاب بفيروس كورونا في صندوق سيارة لحماية نفسها من التعرض للفيروس أثناء توجهها إلى موقع لإجراء مسحات فيروس كورونا.

وقد اتصل شاهد بالشرطة بعد سماعه صوت شخص في صندوق السيارة في 3 يناير في مقاطعة هاريس، في ولاية تكساس؛ وفقًا لموقع "كليك 2 هيوستون.كوم".

وبعد ذلك فتحت المعلمة غطاء صندوق السيارة لتكشف عن صبي ممدد في الداخل.

وقالت المعلمة "بيم": إن ابنها البالغ من العمر 13 عامًا ثبتت إصابته بكوفيد 19، وإنها كانت تنقله إلى موقع استاد بريدجون لإجراء مسحة اختبار آخر لتأكيد النتيجة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
01:04 PM

معلمة تحبس ابنها المصاب بـ"كورونا" في صندوق السيارة

الشرطة ألقت القبض عليها بتهمة "تعريض طفل للخطر"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,944

ألقت الشرطة القبض على المعلمة الأمريكية سارة بيم "41" عامًا"، بتهمة "تعريض طفل للخطر"، وذلك بعدما حبست ابنها المصاب بفيروس كورونا في صندوق سيارة لحماية نفسها من التعرض للفيروس أثناء توجهها إلى موقع لإجراء مسحات فيروس كورونا.

وقد اتصل شاهد بالشرطة بعد سماعه صوت شخص في صندوق السيارة في 3 يناير في مقاطعة هاريس، في ولاية تكساس؛ وفقًا لموقع "كليك 2 هيوستون.كوم".

وبعد ذلك فتحت المعلمة غطاء صندوق السيارة لتكشف عن صبي ممدد في الداخل.

وقالت المعلمة "بيم": إن ابنها البالغ من العمر 13 عامًا ثبتت إصابته بكوفيد 19، وإنها كانت تنقله إلى موقع استاد بريدجون لإجراء مسحة اختبار آخر لتأكيد النتيجة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة