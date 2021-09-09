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في افتتاح الجولة الرابعة من دوري المحترفين.. ضمك يلتقي بالفيصلي.. والاتحاد يستضيف أبها

فيما تأجلت مباريات الهلال والنصر

تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، السبت المقبل، بعد توقفها خلال المدة الماضية لمشاركة المنتخب السعودي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي يتصدّرها الأخضر مناصفة مع أستراليا بتحقيقهما 6 نقاط من فوزين.

وتعود مسابقة الدوري بلقاءَي ضمك والفيصلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، فيما يستضيف الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نظيره أبها.

وتستكمل مواجهات الجولة الأحد المقبل بأربعة لقاءات: "الاتفاق - الرائد"، "الباطن- الفتح"، "التعاون - الأهلي"، "الشباب - الحزم"، فيما تم تأجيل لقاءي: "الفيحاء - الهلال"، "الطائي - النصر" من هذه الجولة ليُقاما يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الجاري؛ بسبب مشاركة الهلال والنصر في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ حيث سيواجه الهلال نظيره الاستقلال الإيراني يوم الاثنين المقبل "13 سبتمبر" على ملعب زعبيل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء "14 سبتمبر" على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتصدّر فريق الفيحاء الترتيب العام لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال "حامل اللقب"، والنصر ثالثًا بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد "الرابع"، والرائد "الخامس".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة الرابعة من دوري المحترفين.. ضمك يلتقي بالفيصلي.. والاتحاد يستضيف أبها
سبق

تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، السبت المقبل، بعد توقفها خلال المدة الماضية لمشاركة المنتخب السعودي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي يتصدّرها الأخضر مناصفة مع أستراليا بتحقيقهما 6 نقاط من فوزين.

وتعود مسابقة الدوري بلقاءَي ضمك والفيصلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، فيما يستضيف الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نظيره أبها.

وتستكمل مواجهات الجولة الأحد المقبل بأربعة لقاءات: "الاتفاق - الرائد"، "الباطن- الفتح"، "التعاون - الأهلي"، "الشباب - الحزم"، فيما تم تأجيل لقاءي: "الفيحاء - الهلال"، "الطائي - النصر" من هذه الجولة ليُقاما يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الجاري؛ بسبب مشاركة الهلال والنصر في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ حيث سيواجه الهلال نظيره الاستقلال الإيراني يوم الاثنين المقبل "13 سبتمبر" على ملعب زعبيل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء "14 سبتمبر" على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتصدّر فريق الفيحاء الترتيب العام لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال "حامل اللقب"، والنصر ثالثًا بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد "الرابع"، والرائد "الخامس".

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
07:22 PM

في افتتاح الجولة الرابعة من دوري المحترفين.. ضمك يلتقي بالفيصلي.. والاتحاد يستضيف أبها

فيما تأجلت مباريات الهلال والنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، السبت المقبل، بعد توقفها خلال المدة الماضية لمشاركة المنتخب السعودي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي يتصدّرها الأخضر مناصفة مع أستراليا بتحقيقهما 6 نقاط من فوزين.

وتعود مسابقة الدوري بلقاءَي ضمك والفيصلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، فيما يستضيف الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نظيره أبها.

وتستكمل مواجهات الجولة الأحد المقبل بأربعة لقاءات: "الاتفاق - الرائد"، "الباطن- الفتح"، "التعاون - الأهلي"، "الشباب - الحزم"، فيما تم تأجيل لقاءي: "الفيحاء - الهلال"، "الطائي - النصر" من هذه الجولة ليُقاما يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الجاري؛ بسبب مشاركة الهلال والنصر في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ حيث سيواجه الهلال نظيره الاستقلال الإيراني يوم الاثنين المقبل "13 سبتمبر" على ملعب زعبيل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء "14 سبتمبر" على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتصدّر فريق الفيحاء الترتيب العام لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال "حامل اللقب"، والنصر ثالثًا بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد "الرابع"، والرائد "الخامس".

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