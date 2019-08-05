لقطات جوية تكشف الجريمة .. الحوثيون يخزنون الأسلحة داخل "منشآت صحية"

كشفت انتهاكات الميليشيا للقانون الدولي والإنساني الذي يكفل حماية الأعيان الصحية

كشفت لقطات جوية انتهاك الحوثيين الصارخ، لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها، وانتهاكها للقوانين الدولية التي تكفل بحماية المنشآت الطبية، إذ حولت مركزًا صحيًا لمخزن أسلحة متنوعة وقد رصدت الجهات المختصة مشاهد جوية لتلك الجريمة وحصلت "سبق" على نسخة منه.

وتفصيلاً، واصل الحوثيون ارتكاب الانتهاكات، بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث عمدت الميليشيا الحوثية الإرهابية انتهاك حماية الأعيان الطبية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وتجعل مقارها ومستودعات أسلحتها مجاورة لها.

وجاءت هذه اللقطات لتكشف حجم الإرهاب الذي ترتكبه الميليشيات الإرهابية بحق المدنيين وتعريضهم للموت عمدًا، فيما تلتزم منظمات دولية الصمت حيال الجرائم الحوثية الدامية.