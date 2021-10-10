وقال عبر حسابه في تويتر: أدين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مطاري #أبها و#جازان، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.. نقف إلى جانب #المملكة_العربية_السعودية، وملتزمون بشراكتنا الأمنية معها، وندعو المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى إنهاء هذا العنف. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

أدان سفير بريطانيا لدى المملكة "نيل كرومبتون" الاعتداءات التي وقعت على مطاريْ أبها وجازان من قِبَل مليشيا الحوثي الإرهابية.

سفير بريطانيا لدى المملكة: أدين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مطاريْ أبها وجازان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-10 أدان سفير بريطانيا لدى المملكة "نيل كرومبتون" الاعتداءات التي وقعت على مطاريْ أبها وجازان من قِبَل مليشيا الحوثي الإرهابية. وقال عبر حسابه في تويتر: أدين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مطاري #أبها و#جازان، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.. نقف إلى جانب #المملكة_العربية_السعودية، وملتزمون بشراكتنا الأمنية معها، وندعو المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى إنهاء هذا العنف. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 01:45 PM

سفير بريطانيا لدى المملكة: أدين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مطاريْ أبها وجازان قال: نقف إلى جانب السعودية وملتزمون بشراكتنا الأمنية معها.. وندعو إلى إنهاء هذا العنف





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أدان سفير بريطانيا لدى المملكة "نيل كرومبتون" الاعتداءات التي وقعت على مطاريْ أبها وجازان من قِبَل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال عبر حسابه في تويتر: أدين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مطاري #أبها و#جازان، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.. نقف إلى جانب #المملكة_العربية_السعودية، وملتزمون بشراكتنا الأمنية معها، وندعو المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى إنهاء هذا العنف. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.