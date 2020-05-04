النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

إمام في محرابه وامرأة ببيتها.. من ذمار إلى البيضاء دماء ضحايا لمليشيا عبدالملك

تواصل عملياتها الإجرامية على أساس ديني ومذهبي وسياسي ضد اليمنيين

هزت الشارع اليمني خلال الأسبوع الماضي جريمتان بشعتان في البيضاء وفي ذمار، ونددت القبائل بالجريمتين، لكن المليشيات كعادتها لم تحاكم قاتلاً واحدًا من قتلتها وتحثهم على ارتكاب المزيد في الشعب اليمني تنفيذًا للمشروع الإيراني.

الجريمة الأولى حدثت في البيضاء بمنزل مواطن يمني بتاريخ 27 أبريل، كانت المليشيات تبحث عن صاحب البيت، ولكنها لم تجده، فحاصرت المنزل الذي لم يكن به سوى امرأة وطفلها، واقتحمت المنزل وسط معارضات المرأة، فقتلوها داخل منزلها وسرقوا محتويات المنزل، واختطفوا مجموعة ممن حضروا موقع الجريمة، وغادرت الأطقم تاركين المرأة تسبح في دمائها.

لم يمض الأسبوع الأول إلا وقد تحركت القبائل وبدأت الحشد ومطالبات بالجاهزية الكاملة لقبائل البيضاء؛ للرد على ما ارتكب بحق الشهيدة جهاد الأصبحي، في حال لم تلبّ المليشيات مطالبهم ومن بينها تسليمهم قتلة جهاد الأصبحي، وإطلاق سراح المختطفين ولم تستجب المليشيات حتى هذا الوقت.

وما هي إلا عدة أيام على ارتكاب المليشيات الحوثية جريمة بحق جهاد الأصبحي، حتى فعلتها مليشياتها في ذمار مجددًا؛ إذ حاصرت ثلاثة أطقم حوثية خلال صلاة الجمعة الماضية جامعًا، وقتلت الإمام شوقي رفعان في محرابه واختطفت جثته.

وعن الأسباب نقلت مواقع يمنية أنه ارتكبت الجريمة بحقه؛ بسبب عدم امتناعه عن إقامة التراويح وكذلك نشاطه الديني في نهج السنة والجماعة الذي يتواصل حتى قتل.

ومنذ بدأت مليشيات الحوثي مسيرتها، ارتكبت عشرات الجرائم بحق الأئمة والمصلين والعلماء السنة في اليمن، واستهدفت دور العبادة وفجرتها وما زالت تواصل عملياتها على أساس ديني ومذهبي وسياسي ضد الشعب اليمني، في حين أنها تتلقى ضربات موجعة في جبهات متعددة من قبل قوات الشرعية مسنودةً بقوات التحالف.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إمام في محرابه وامرأة ببيتها.. من ذمار إلى البيضاء دماء ضحايا لمليشيا عبدالملك
سبق

هزت الشارع اليمني خلال الأسبوع الماضي جريمتان بشعتان في البيضاء وفي ذمار، ونددت القبائل بالجريمتين، لكن المليشيات كعادتها لم تحاكم قاتلاً واحدًا من قتلتها وتحثهم على ارتكاب المزيد في الشعب اليمني تنفيذًا للمشروع الإيراني.

الجريمة الأولى حدثت في البيضاء بمنزل مواطن يمني بتاريخ 27 أبريل، كانت المليشيات تبحث عن صاحب البيت، ولكنها لم تجده، فحاصرت المنزل الذي لم يكن به سوى امرأة وطفلها، واقتحمت المنزل وسط معارضات المرأة، فقتلوها داخل منزلها وسرقوا محتويات المنزل، واختطفوا مجموعة ممن حضروا موقع الجريمة، وغادرت الأطقم تاركين المرأة تسبح في دمائها.

لم يمض الأسبوع الأول إلا وقد تحركت القبائل وبدأت الحشد ومطالبات بالجاهزية الكاملة لقبائل البيضاء؛ للرد على ما ارتكب بحق الشهيدة جهاد الأصبحي، في حال لم تلبّ المليشيات مطالبهم ومن بينها تسليمهم قتلة جهاد الأصبحي، وإطلاق سراح المختطفين ولم تستجب المليشيات حتى هذا الوقت.

وما هي إلا عدة أيام على ارتكاب المليشيات الحوثية جريمة بحق جهاد الأصبحي، حتى فعلتها مليشياتها في ذمار مجددًا؛ إذ حاصرت ثلاثة أطقم حوثية خلال صلاة الجمعة الماضية جامعًا، وقتلت الإمام شوقي رفعان في محرابه واختطفت جثته.

وعن الأسباب نقلت مواقع يمنية أنه ارتكبت الجريمة بحقه؛ بسبب عدم امتناعه عن إقامة التراويح وكذلك نشاطه الديني في نهج السنة والجماعة الذي يتواصل حتى قتل.

ومنذ بدأت مليشيات الحوثي مسيرتها، ارتكبت عشرات الجرائم بحق الأئمة والمصلين والعلماء السنة في اليمن، واستهدفت دور العبادة وفجرتها وما زالت تواصل عملياتها على أساس ديني ومذهبي وسياسي ضد الشعب اليمني، في حين أنها تتلقى ضربات موجعة في جبهات متعددة من قبل قوات الشرعية مسنودةً بقوات التحالف.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
02:52 PM

إمام في محرابه وامرأة ببيتها.. من ذمار إلى البيضاء دماء ضحايا لمليشيا عبدالملك

تواصل عملياتها الإجرامية على أساس ديني ومذهبي وسياسي ضد اليمنيين

A A A
محمد المواسي - جازان
5
6,692

هزت الشارع اليمني خلال الأسبوع الماضي جريمتان بشعتان في البيضاء وفي ذمار، ونددت القبائل بالجريمتين، لكن المليشيات كعادتها لم تحاكم قاتلاً واحدًا من قتلتها وتحثهم على ارتكاب المزيد في الشعب اليمني تنفيذًا للمشروع الإيراني.

الجريمة الأولى حدثت في البيضاء بمنزل مواطن يمني بتاريخ 27 أبريل، كانت المليشيات تبحث عن صاحب البيت، ولكنها لم تجده، فحاصرت المنزل الذي لم يكن به سوى امرأة وطفلها، واقتحمت المنزل وسط معارضات المرأة، فقتلوها داخل منزلها وسرقوا محتويات المنزل، واختطفوا مجموعة ممن حضروا موقع الجريمة، وغادرت الأطقم تاركين المرأة تسبح في دمائها.

لم يمض الأسبوع الأول إلا وقد تحركت القبائل وبدأت الحشد ومطالبات بالجاهزية الكاملة لقبائل البيضاء؛ للرد على ما ارتكب بحق الشهيدة جهاد الأصبحي، في حال لم تلبّ المليشيات مطالبهم ومن بينها تسليمهم قتلة جهاد الأصبحي، وإطلاق سراح المختطفين ولم تستجب المليشيات حتى هذا الوقت.

وما هي إلا عدة أيام على ارتكاب المليشيات الحوثية جريمة بحق جهاد الأصبحي، حتى فعلتها مليشياتها في ذمار مجددًا؛ إذ حاصرت ثلاثة أطقم حوثية خلال صلاة الجمعة الماضية جامعًا، وقتلت الإمام شوقي رفعان في محرابه واختطفت جثته.

وعن الأسباب نقلت مواقع يمنية أنه ارتكبت الجريمة بحقه؛ بسبب عدم امتناعه عن إقامة التراويح وكذلك نشاطه الديني في نهج السنة والجماعة الذي يتواصل حتى قتل.

ومنذ بدأت مليشيات الحوثي مسيرتها، ارتكبت عشرات الجرائم بحق الأئمة والمصلين والعلماء السنة في اليمن، واستهدفت دور العبادة وفجرتها وما زالت تواصل عملياتها على أساس ديني ومذهبي وسياسي ضد الشعب اليمني، في حين أنها تتلقى ضربات موجعة في جبهات متعددة من قبل قوات الشرعية مسنودةً بقوات التحالف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,879
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,652
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,952

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة