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شرطة منطقة الرياض: القبض على 3 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر لخارج السعودية

عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت -بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص، نازح ومقيمَيْن من الجنسيتَيْن السورية واليمنية، في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية، تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكرًا لتنفيذ جرائمهم، وضبط بداخلها مبلغ (1.314.991) ريالاً، وبطاقات صرف آلي، ودفاتر شيكات، استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة منطقة الرياض: القبض على 3 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر لخارج السعودية
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت -بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص، نازح ومقيمَيْن من الجنسيتَيْن السورية واليمنية، في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية، تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكرًا لتنفيذ جرائمهم، وضبط بداخلها مبلغ (1.314.991) ريالاً، وبطاقات صرف آلي، ودفاتر شيكات، استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
11:00 PM

شرطة منطقة الرياض: القبض على 3 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر لخارج السعودية

عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت -بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص، نازح ومقيمَيْن من الجنسيتَيْن السورية واليمنية، في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية، تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكرًا لتنفيذ جرائمهم، وضبط بداخلها مبلغ (1.314.991) ريالاً، وبطاقات صرف آلي، ودفاتر شيكات، استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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