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لبنان .. دويّ انفجار كبير في بيروت وإصابات وأضرار في المنازل والسيارات

عند مدخل بيت الوسط مقر إقامة "الحريري"

سُمع دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسُمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصابات وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.

انفجار بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان .. دويّ انفجار كبير في بيروت وإصابات وأضرار في المنازل والسيارات
سبق

سُمع دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسُمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصابات وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
06:50 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:02 PM

لبنان .. دويّ انفجار كبير في بيروت وإصابات وأضرار في المنازل والسيارات

عند مدخل بيت الوسط مقر إقامة "الحريري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
15,763

سُمع دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسُمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصابات وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.

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