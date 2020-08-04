وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصابات وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسُمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

سُمع دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت.

لبنان .. دويّ انفجار كبير في بيروت وإصابات وأضرار في المنازل والسيارات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-04 سُمع دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسُمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة". وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصابات وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 06:50 PM

اخر تعديل 04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441 11:02 PM

لبنان .. دويّ انفجار كبير في بيروت وإصابات وأضرار في المنازل والسيارات عند مدخل بيت الوسط مقر إقامة "الحريري"





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سُمع دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارًا كبيرًا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسُمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك إصابات وأضرارًا كبيرة في المنازل والسيارات في منطقة اوتوستراد الكرنتينا المحاذية للمرفأ جراء الانفجار الذي وقع، ومناشدات لفرق الإسعاف للتوجه إلى المكان.