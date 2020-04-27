"سقيا زمزم" تضخ مياهها إلى منازل سكان مكة بدءًا من اليوم.. والتوسُّع قريبًا في مدن السعودية

عبوتان فقط لكل شخص.. وإمكانية طلب العبوات عن طريق تطبيقات التوصيل

يبدأ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم توزيع عبوات مياه زمزم بمكة المكرمة ابتداء من اليوم الاثنين عبر منصة "هناك" وشركة "بنده"؛ وذلك لإيصالها للمنازل.

وسيبدأ العمل اليوم في مدينة مكة المكرمة، وسيتم التوسع تدريجيًّا في مناطق ومدن السعودية كافة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مشروع سقيا زمزم بالتعاون مع شركة المياه الوطنية سيبدأ في توزيع عبوات مياه زمزم مؤقتًا من خلال منصة "هناك" وشركة "بنده" لإيصالها للمنازل.

وحددت شركة "بنده" سعر العبوة ذات اللترات الخمس بـ5 ريالات، وستكون متوافرة في عدد من الفروع ابتداء من اليوم. كما حددت عبوتين فقط لكل شخص.

وبالإمكان طلب العبوات عن طريق تطبيقات التوصيل دون الذهاب إلى فروع الشركة.

فيما ستكون عبوات مياه زمزم المغلفة متوافرة أيضًا عن طريق منصة "هناك"، وبالإمكان طلبها عن طريق المنصة، ويتم طلب العبوة بالهوية الوطنية.