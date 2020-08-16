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ضمن المرحلة الثالثة من برامجه التدريبية.. ديوان المحاسبة يطلق "المراجعة الآلية"

تشمل أساسيات المحاسبة الحكومية والممارسة العلمية للمراجعة الداخلية والرقابة

يطلق الديوان العام للمحاسبة، اليوم، المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء للعام 1441/ 1442هـ (2020م) والموجهة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان.

وتتضمن هذه المرحلة التي تُعقد -عبر الاتصال المرئي- برنامج المراجعة الآلية الذي يقدم للمرة الأولى، بالإضافة إلى البرامج السابقة، التي تشمل أساسيات المحاسبة الحكومية والممارسة العلمية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر.

وحرص الديوان على تقديم برنامج المراجعة الآلية انطلاقاً من مشروع تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل" التي تعدّ من المشروعات المهمة في خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية، لشموله جميع أطراف ومراحل العمل الرقابي.

وأوضح المستشار والمدير العام للمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم الغامدي، أن المركز ماضٍ في استحداث المزيد من البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ونظام العمل الحكومي المالي في المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية من المتدربين بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة.

الديوان العام للمحاسبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن المرحلة الثالثة من برامجه التدريبية.. ديوان المحاسبة يطلق "المراجعة الآلية"
سبق

يطلق الديوان العام للمحاسبة، اليوم، المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء للعام 1441/ 1442هـ (2020م) والموجهة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان.

وتتضمن هذه المرحلة التي تُعقد -عبر الاتصال المرئي- برنامج المراجعة الآلية الذي يقدم للمرة الأولى، بالإضافة إلى البرامج السابقة، التي تشمل أساسيات المحاسبة الحكومية والممارسة العلمية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر.

وحرص الديوان على تقديم برنامج المراجعة الآلية انطلاقاً من مشروع تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل" التي تعدّ من المشروعات المهمة في خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية، لشموله جميع أطراف ومراحل العمل الرقابي.

وأوضح المستشار والمدير العام للمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم الغامدي، أن المركز ماضٍ في استحداث المزيد من البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ونظام العمل الحكومي المالي في المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية من المتدربين بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
03:53 PM

ضمن المرحلة الثالثة من برامجه التدريبية.. ديوان المحاسبة يطلق "المراجعة الآلية"

تشمل أساسيات المحاسبة الحكومية والممارسة العلمية للمراجعة الداخلية والرقابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يطلق الديوان العام للمحاسبة، اليوم، المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء للعام 1441/ 1442هـ (2020م) والموجهة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان.

وتتضمن هذه المرحلة التي تُعقد -عبر الاتصال المرئي- برنامج المراجعة الآلية الذي يقدم للمرة الأولى، بالإضافة إلى البرامج السابقة، التي تشمل أساسيات المحاسبة الحكومية والممارسة العلمية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر.

وحرص الديوان على تقديم برنامج المراجعة الآلية انطلاقاً من مشروع تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل" التي تعدّ من المشروعات المهمة في خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية، لشموله جميع أطراف ومراحل العمل الرقابي.

وأوضح المستشار والمدير العام للمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم الغامدي، أن المركز ماضٍ في استحداث المزيد من البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ونظام العمل الحكومي المالي في المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية من المتدربين بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة.

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