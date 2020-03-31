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"الشؤون الإسلامية".. تعقيم 4 ملايين متر سجاد و17 مليون مصحف و69 ألف دورة مياه

الوزارة أنهت المرحلة الأولى لأعمال تعقيم المساجد.. وبدأت في تطبيق الثانية

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المرحلة الأولى من برنامج تعقيم ونظافة المساجد بمختلف مناطق المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مرتادي بيوت الله، ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس "كورونا".

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة، أوضح أن عدد المساجد التي تم تعقيمها حتى تاريخ يوم أمس الاثنين بلغ 8724 مسجداً وجامعاً في مختلف مناطق المملكة، شملت أعمال الصيانة والتعقيم 4.362.000 متر مربع من السجاد، و17.448.000 من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم 15 ألف قطعة من السجاد المستطيل، و523.440 دولاب وحامل مصاحف، و69.792 ألف دورة مياه وعدد 50 مغسلة أموات.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة 12 ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة، كما راقب وأشرف على التنفيذ 1200 موظف إداري ومشرفي صيانة ومراقبي مساجد من أبناء الوطن، بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير الصادر بهذا الشأن، أنها بدأت العمل اليوم في تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كل المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل وغير مشمولة في مختلف مناطق المملكة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كان قد أصدر مؤخراً تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين، عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية".. تعقيم 4 ملايين متر سجاد و17 مليون مصحف و69 ألف دورة مياه
سبق

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المرحلة الأولى من برنامج تعقيم ونظافة المساجد بمختلف مناطق المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مرتادي بيوت الله، ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس "كورونا".

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة، أوضح أن عدد المساجد التي تم تعقيمها حتى تاريخ يوم أمس الاثنين بلغ 8724 مسجداً وجامعاً في مختلف مناطق المملكة، شملت أعمال الصيانة والتعقيم 4.362.000 متر مربع من السجاد، و17.448.000 من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم 15 ألف قطعة من السجاد المستطيل، و523.440 دولاب وحامل مصاحف، و69.792 ألف دورة مياه وعدد 50 مغسلة أموات.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة 12 ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة، كما راقب وأشرف على التنفيذ 1200 موظف إداري ومشرفي صيانة ومراقبي مساجد من أبناء الوطن، بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير الصادر بهذا الشأن، أنها بدأت العمل اليوم في تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كل المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل وغير مشمولة في مختلف مناطق المملكة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كان قد أصدر مؤخراً تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين، عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
02:54 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:40 PM

"الشؤون الإسلامية".. تعقيم 4 ملايين متر سجاد و17 مليون مصحف و69 ألف دورة مياه

الوزارة أنهت المرحلة الأولى لأعمال تعقيم المساجد.. وبدأت في تطبيق الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المرحلة الأولى من برنامج تعقيم ونظافة المساجد بمختلف مناطق المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مرتادي بيوت الله، ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس "كورونا".

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة، أوضح أن عدد المساجد التي تم تعقيمها حتى تاريخ يوم أمس الاثنين بلغ 8724 مسجداً وجامعاً في مختلف مناطق المملكة، شملت أعمال الصيانة والتعقيم 4.362.000 متر مربع من السجاد، و17.448.000 من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم 15 ألف قطعة من السجاد المستطيل، و523.440 دولاب وحامل مصاحف، و69.792 ألف دورة مياه وعدد 50 مغسلة أموات.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة 12 ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة، كما راقب وأشرف على التنفيذ 1200 موظف إداري ومشرفي صيانة ومراقبي مساجد من أبناء الوطن، بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير الصادر بهذا الشأن، أنها بدأت العمل اليوم في تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كل المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل وغير مشمولة في مختلف مناطق المملكة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كان قد أصدر مؤخراً تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين، عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا".

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